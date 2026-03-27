لبنان

مسؤول إسرائيلي يدخل جنوب لبنان.. ماذا قال عن "الحزب"؟

Lebanon 24
27-03-2026 | 12:46
مسؤول إسرائيلي يدخل جنوب لبنان.. ماذا قال عن الحزب؟
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن رئيس أركانه الجنرال إيال زامير، أجرى جولة ميدانية في جنوب لبنان لتقييم الوضع الميداني هناك، في ظل الحرب المستمرة بين إسرائيل و"حزب الله".
 
 
وشاركَ في الجولة قائد قائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة 91 وقائد اللواء 769 إضافة إلى قادة آخرين.
 
 
وفي تصريح له، قال زامير: "هذا الأسبوع استهدفنا جسوراً ومعابر وصول شمال نهر الليطاني، وقد استُخدمت هذه الجسور لعبور عناصر قوة الرضوان ونقل وسائل قتالية جنوباً بهدف استهداف مواطني إسرائيل".
 

وتوجه زامير إلى جنود الجيش الإسرائيلي قائلاً: "قتالكم ضد حزب الله مهم. بفضلكم يتواصل إضعاف التنظيم. نحن نعمل على تفكيك العدو وسنواصل ضربه في كل جبهة يطلب فيها ذلك. سنواصل العمل وسنبقى هنا بقدر ما يلزم لتحقيق ضربة كبيرة وإزالة التهديد في الشمال".


وتابع: "لدينا خطط إضافية مهمة لمواصلة الحملة. بلدات الشمال تعتمد عليكم فواصلوا العمل بشكل هجومي ومهني لإزالة التهديدات عن البلدات. أنا أثق بكم".


واستكمل: "في المعركة ضد إيران، سنزيد هذا الأسبوع من وتيرة الهجمات. حتى الآن ألحقنا ضرراً كبيراً بقدرات إنتاج الصواريخ، وبالبنى التحتية المتبقية من برنامجها النووي، وبأهداف تابعة للنظام".
 
 
المنطقة الشمالية

نهر الليطاني

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

الليطاني

الرضوان

