مسؤول إسرائيلي يدخل جنوب لبنان.. ماذا قال عن "الحزب"؟

أعلن الجيش ، اليوم الجمعة، أن رئيس أركانه الجنرال إيال زامير، أجرى جولة ميدانية في لتقييم الوضع الميداني هناك، في ظل الحرب المستمرة بين و" ".

وشاركَ في الجولة قائد قائد وقائد الفرقة 91 وقائد اللواء 769 إضافة إلى قادة آخرين.

وفي تصريح له، قال زامير: " هذا الأسبوع استهدفنا جسوراً ومعابر وصول شمال ، وقد استُخدمت هذه الجسور لعبور عناصر قوة ونقل وسائل قتالية جنوباً بهدف استهداف مواطني إسرائيل".



وتوجه زامير إلى جنود الجيش الإسرائيلي قائلاً: "قتالكم ضد حزب الله مهم. بفضلكم يتواصل إضعاف التنظيم. نحن نعمل على تفكيك العدو وسنواصل ضربه في كل جبهة يطلب فيها ذلك. سنواصل العمل وسنبقى هنا بقدر ما يلزم لتحقيق ضربة كبيرة وإزالة التهديد في ".





وتابع: "لدينا خطط إضافية مهمة لمواصلة الحملة. بلدات الشمال تعتمد عليكم فواصلوا العمل بشكل هجومي ومهني لإزالة التهديدات عن البلدات. أنا أثق بكم".