لبنان

ثانوية المقاصد - صيدا: السيدة الأولى اتصلت بالادارة مطمئنة في ظل استمرار الحرب

Lebanon 24
27-03-2026 | 13:02
ثانوية المقاصد - صيدا: السيدة الأولى اتصلت بالادارة مطمئنة في ظل استمرار الحرب
ثانوية المقاصد - صيدا: السيدة الأولى اتصلت بالادارة مطمئنة في ظل استمرار الحرب photos 0
أعلنت ثانوية المقاصد الإسلامية في صيدا، في بيان، أن "السيدة الأولى نعمت عون أجرت اتصالاً هاتفياً بمديرة الثانوية سلام بوجي، في سياق المبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ قيم المواطنيّة والانتماء، مطمئنة إلى أحوال الثانوية في عاصمة الجنوب الصامد في ظل استمرار الحرب على لبنان، حيث عبّرت السيدة الأولى عن تقديرها العميق للجهود التي تبذلها أسرة الثانوية في سبيل استمرارية العملية التعليمية رغم التحديات الراهنة والظروف الصعبة".


وأشادت السيدة الاولى بـ"الجهوزية التامة التي أظهرتها إدارة المدرسة وكادرها التربوي، ولا سيّما في مجال التعليم الرقمي الذي استكمل مرحلته الثانية بعد عطلة الأعياد"، مؤكدة أن "هذا الالتزام يعكس إيمانًا راسخًا بدور المدرسة في بناء الإنسان الواعي وترسيخ قيم المواطنيّة".


من جهتها، شكرت مديرة الثانوية للسيدة الأولى "اتصالها الذي يجسّد الأبعاد التربوية والإنسانية للمبادرة، مؤكدة أن متابعة العملية التعليمية ليست مجرد واجب وظيفي، بل فعل وفاء للوطن وتجسيد لرسالة جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا، التي تؤمن بأن العلم والقيم هما الطريق الأسمى لصون الوطن وبناء الإنسان.


وتوجّهت إدارة الثانوية بأسمى عبارات الامتنان إلى السيدة الأولى، متمنيةً لها دوام التوفيق في مسيرتها الوطنية والشخصية"، واكدت أن "لبنان سيبقى وطنًا نابضًا بالأمل ومتجددًا بأجياله الواعية، حيث يظل العلم نورًا هاديًا، وتبقى المواطنيّة عهدًا يُصان بالفعل والإيمان".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"المقاصد" في صيدا تستنكر استهداف مبناها: أهدافنا مدنية بحتة
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 22:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل وفداً من جمعيتيّ المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت وصيدا
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 22:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة اتصل بالشاعر طلال حيدر مطمئنا إلى صحته
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 22:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. غارة إسرائيلية تستهدف "مبنى المقاصد" في صيدا
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 22:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24

