ثانوية المقاصد - صيدا: السيدة الأولى اتصلت بالادارة مطمئنة في ظل استمرار الحرب

أعلنت ثانوية الإسلامية في ، في بيان، أن " نعمت عون أجرت اتصالاً هاتفياً بمديرة الثانوية سلام بوجي، في سياق المبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ قيم المواطنيّة والانتماء، مطمئنة إلى أحوال الثانوية في عاصمة الجنوب الصامد في ظل استمرار الحرب على ، حيث عبّرت السيدة الأولى عن تقديرها العميق للجهود التي تبذلها أسرة الثانوية في سبيل استمرارية العملية التعليمية رغم التحديات الراهنة والظروف الصعبة".





وأشادت السيدة الاولى بـ"الجهوزية التامة التي أظهرتها إدارة المدرسة وكادرها ، ولا سيّما في مجال التعليم الرقمي الذي استكمل مرحلته الثانية بعد عطلة الأعياد"، مؤكدة أن "هذا الالتزام يعكس إيمانًا راسخًا بدور المدرسة في بناء الإنسان الواعي وترسيخ قيم المواطنيّة".





من جهتها، شكرت مديرة الثانوية للسيدة الأولى "اتصالها الذي يجسّد الأبعاد التربوية والإنسانية للمبادرة، مؤكدة أن متابعة العملية التعليمية ليست مجرد واجب وظيفي، بل فعل وفاء للوطن وتجسيد لرسالة في صيدا، التي تؤمن بأن والقيم هما الطريق الأسمى لصون الوطن وبناء الإنسان.





وتوجّهت إدارة الثانوية بأسمى عبارات الامتنان إلى السيدة الأولى، متمنيةً لها دوام التوفيق في مسيرتها الوطنية والشخصية"، واكدت أن "لبنان سيبقى وطنًا نابضًا بالأمل ومتجددًا بأجياله الواعية، حيث يظل العلم نورًا هاديًا، وتبقى المواطنيّة عهدًا يُصان بالفعل والإيمان".