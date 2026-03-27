كم بلغ عدد النازحين في مراكز الإيواء؟ أرقام جديدة

أعلنت "وحدة " في رئاسة ، اليوم الجمعة، أنَّ "العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء بلغ 136358".

وذكرت الوحدة أن العدد الإجمالي للعائلات النازحة 35092، فيما ارتفع عدد إلى 1142 والجرحى إلى 3315.

من ناحيتها، أعلنت غرفة في عن أعداد الموجودين في المحافظة.

وذكرت الغرفة أن تضمّ حالياً 13525 نازحاً موزعين على قرى المحافظة داخل مراكز الايواء وخارجها.