مذكرة إدارية من محافظ بعلبك - الهرمل.. ماذا فيه؟

أصدر محافظ مذكرة إدارية بخصوص التحاق موظفي المحافظة بمراكز عملهم في المرحلة الراهنة، جاء فيها: "نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وحرصًا على سلامة الموظفين، واستمرارية العمل بالحد الأدنى الممكن، يطلب من جميع الموظفين الالتزام بالالتحاق بمراكز عملهم وفق نظام حضور مرن ودوري بالتناوب، بمعدل 25 % من عدد الموظفين في الإدارة كحد أدنى".





وأعلن خضر "اعتماد جدول حضور يومي وإبلاغ المحافظة فوراً في حال تعذر الحضور"، مشيراً إلى أنَّ "أي تقصير غير مبرر في الالتزام بهذه الترتيبات يعرض صاحبه للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها".





وختم: "يُعمل بهذه المذكرة اعتباراً من تاريخه ويطلب من الجميع التقيد بمضمونها".