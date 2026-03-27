ماذا سيشهد البنزين قريباً؟

كشفت مصادر في قطاع المحروقات لـ" " أنّ أسعار البنزين قد ترتفعُ بشكل إضافي خلال الأيام المقبلة في ظل استمرار الحرب – الأميركية على .



وقالت المصادر إنّ الأسعار أخذت منحى تصاعدياً منذ أكثر من شهر، مشيرة إلى أنَّ هذا الأمر كان متوقعاً مع بداية الحرب.



وعن المخزون المتوافر، طمأنت المصادر إلى أن البنزين موجود في المستودعات الخاصة بالشركات، في حين أنّ استيراد كميات إضافية منه مستمر بشكل دائم ، وبالتالي لا أزمة محروقات بتاتاً.