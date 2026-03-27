عمليات جديدة لـالحزب.. بيانات مسائية وهذا مضمونها

أعلن " "، مساء الجمعة، تنفيذ سلسلة من العمليات ضد أهداف إسرائيلية.



وذكر "الحزب" أنه قصف مرصداً مستحدثاً لجيش العدو الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بمحلقة انقضاضيّة، كما قصف تجمعات لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ جنوب بلدة .



أيضاً، استهدف "الحزب" تجمعاً لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في خلّة في بلدة القنطرة بصليةٍ صاروخيّة.



في الوقت نفسه، قصف "الحزب" تجمعاً لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة، بينما استهدف تجمعاً لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في الفقعاني في بلدة بصليةٍ صاروخيّة.



"الحزب" أعلن أيضاً قصف تجمع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكية للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة.



كذلك، تحدث "الحزب" عن استهداف مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخيّة.





