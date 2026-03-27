عمليات جديدة لـالحزب.. بيانات مسائية وهذا مضمونها

لبنان
عمليات جديدة لـ"الحزب".. بيانات مسائية وهذا مضمونها
Lebanon 24
27-03-2026
|
17:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن "
حزب الله
"، مساء الجمعة، تنفيذ سلسلة من العمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وذكر "الحزب" أنه قصف مرصداً مستحدثاً لجيش العدو الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بمحلقة انقضاضيّة، كما قصف تجمعات لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ جنوب بلدة
بيت ليف
.
أيضاً، استهدف "الحزب" تجمعاً لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في خلّة
العين
في بلدة القنطرة بصليةٍ صاروخيّة.
في الوقت نفسه، قصف "الحزب" تجمعاً لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة
دير سريان
بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة، بينما استهدف تجمعاً لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في
بيدر
الفقعاني في بلدة
الطيبة
بصليةٍ صاروخيّة.
"الحزب" أعلن أيضاً قصف تجمع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكية للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة.
كذلك، تحدث "الحزب" عن استهداف مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخيّة.
