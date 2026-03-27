لبنان
هذا ما تحاول إسرائيل فعله في لبنان.. تقرير يتحدّث
Lebanon 24
27-03-2026
|
17:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
يكثف الجيش
الإسرائيلي
محاولاته للسيطرة على مجرى نهر الليطاني جنوبي
لبنان
، في إطار مساعيه لإنشاء منطقة عازلة جنوبي لبنان، وفق ما ذكر تقرير لموقع "
سكاي نيوز
عربية".
وتكثف
إسرائيل
ضرباتها على مناطق متفرقة من
جنوب لبنان
وضاحية
بيروت
الجنوبية، قائلة إنها تستهدف بنى تحتية لـ"
حزب الله
".
وليل الجمعة، شن الطيران الإسرائيلي غارة على منطقة قريبة من مطار
رفيق الحريري
الدولي في بيروت، بينما جرى رصد تحليق مُكثف لطائرات مسيرة إسرائيلية في أجواء العاصمة
اللبنانية
، وسط توقعات بضربات أخرى.
بدوره أعلن حزب الله خوض اشتباكات مباشرة مع قوات إسرائيلية في قريتين قرب الحدود جنوبي لبنان، تزامنا مع اقتراب الحرب بينهما من إتمام شهرها الأول.
واليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن رئيس أركانه الجنرال إيال زامير، أجرى جولة ميدانية في جنوب لبنان لتقييم الوضع الميداني هناك، في ظل الحرب المستمرة بين إسرائيل و"حزب الله".
وشاركَ في الجولة قائد قائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة 91 وقائد اللواء 769 إضافة إلى قادة آخرين.
وفي تصريح له، قال زامير: "هذا الأسبوع استهدفنا جسوراً ومعابر وصول شمال نهر الليطاني، وقد استُخدمت هذه الجسور لعبور عناصر قوة الرضوان ونقل وسائل قتالية جنوباً بهدف استهداف مواطني إسرائيل".
وتوجه زامير إلى جنود الجيش الإسرائيلي قائلاً: "قتالكم ضد حزب الله مهم. بفضلكم يتواصل إضعاف التنظيم. نحن نعمل على تفكيك العدو وسنواصل ضربه في كل جبهة يطلب فيها ذلك. سنواصل العمل وسنبقى هنا بقدر ما يلزم لتحقيق ضربة كبيرة وإزالة التهديد في
الشمال
".
وتابع: "لدينا خطط إضافية مهمة لمواصلة الحملة. بلدات الشمال تعتمد عليكم فواصلوا العمل بشكل هجومي ومهني لإزالة التهديدات عن البلدات. أنا أثق بكم".
واستكمل: "في المعركة ضد
إيران
، سنزيد هذا الأسبوع من وتيرة الهجمات. حتى الآن ألحقنا ضرراً كبيراً بقدرات إنتاج الصواريخ، وبالبنى التحتية المتبقية من برنامجها
النووي
، وبأهداف تابعة للنظام".
