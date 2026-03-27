هذا ما تحاول إسرائيل فعله في لبنان.. تقرير يتحدّث

يكثف الجيش محاولاته للسيطرة على مجرى نهر الليطاني جنوبي ، في إطار مساعيه لإنشاء منطقة عازلة جنوبي لبنان، وفق ما ذكر تقرير لموقع " عربية".





وتكثف ضرباتها على مناطق متفرقة من وضاحية الجنوبية، قائلة إنها تستهدف بنى تحتية لـ" ".





وليل الجمعة، شن الطيران الإسرائيلي غارة على منطقة قريبة من مطار الدولي في بيروت، بينما جرى رصد تحليق مُكثف لطائرات مسيرة إسرائيلية في أجواء العاصمة ، وسط توقعات بضربات أخرى.





بدوره أعلن حزب الله خوض اشتباكات مباشرة مع قوات إسرائيلية في قريتين قرب الحدود جنوبي لبنان، تزامنا مع اقتراب الحرب بينهما من إتمام شهرها الأول.







واليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن رئيس أركانه الجنرال إيال زامير، أجرى جولة ميدانية في جنوب لبنان لتقييم الوضع الميداني هناك، في ظل الحرب المستمرة بين إسرائيل و"حزب الله".





وشاركَ في الجولة قائد قائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة 91 وقائد اللواء 769 إضافة إلى قادة آخرين.





وفي تصريح له، قال زامير: "هذا الأسبوع استهدفنا جسوراً ومعابر وصول شمال نهر الليطاني، وقد استُخدمت هذه الجسور لعبور عناصر قوة الرضوان ونقل وسائل قتالية جنوباً بهدف استهداف مواطني إسرائيل".





وتوجه زامير إلى جنود الجيش الإسرائيلي قائلاً: "قتالكم ضد حزب الله مهم. بفضلكم يتواصل إضعاف التنظيم. نحن نعمل على تفكيك العدو وسنواصل ضربه في كل جبهة يطلب فيها ذلك. سنواصل العمل وسنبقى هنا بقدر ما يلزم لتحقيق ضربة كبيرة وإزالة التهديد في ".





وتابع: "لدينا خطط إضافية مهمة لمواصلة الحملة. بلدات الشمال تعتمد عليكم فواصلوا العمل بشكل هجومي ومهني لإزالة التهديدات عن البلدات. أنا أثق بكم".





واستكمل: "في المعركة ضد ، سنزيد هذا الأسبوع من وتيرة الهجمات. حتى الآن ألحقنا ضرراً كبيراً بقدرات إنتاج الصواريخ، وبالبنى التحتية المتبقية من برنامجها ، وبأهداف تابعة للنظام".



