استهداف سيارة إسعاف في كفرتبنيت

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو على إسعاف للدفاع المدني - الهيئة الصحية أدت إلى استشهاد مسعف وإصابة أربعة بجروح.

ان هذه الغارة تشكل جريمة حرب إضافية في مسلسل الخروقات المتمادية للعدو الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات ، بما يوجب على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحاسبة ووضع حد لها.

