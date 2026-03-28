تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

سيناريوهان مصيريان بعد الحرب

Lebanon 24
28-03-2026 | 00:20
A-
A+
سيناريوهان مصيريان بعد الحرب
سيناريوهان مصيريان بعد الحرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب طارق ترشيشي في" الجمهورية":يقف لبنان اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما:
- الأول: أن يواصل مسار الانهيار، وأن يبقى النزوح ويتعمّقالانقسام، وأن يتحول الخلاف السياسي إلى مواجهة، وأن تظل البلاد رهينة للنزاعات الإقليمية بلا حل. وفي هذه الحال، لن تكون الحرب الحالية نهاية المأساة، بل ستكون بداية فصل أكثر دموية في تاريخ لبنان.
- الثاني: أن تجد الدولة نفسها قادرة على استعادة سيادتها الكاملة. وأن يتوافق اللبنانيون على صيغة جديدة تنظّم دور السلاح وعلاقات لبنان الخارجية. وأن توفر الرعاية الدولية إطاراً لإعادة الإعمار، لا يفرض شروطاً مسبقة تعيد إنتاج الانقسام. هذا الخيار يحتاج إلى قيادة وطنية حقيقية، وإرادة سياسية استثنائية، وتضامناً عربياً ودولياً صادقاً.
ما يبدو واضحاً هو أنّ لبنان الذي سينتهي به المطاف بعد هذه الحرب، لن يكون لبنان ما قبل الثاني من آذار 2026 . فالدمار الهائل، والنزوح الجماعي، والانقسامات الحادة، كلها ترسم ملامح مرحلة جديدة، لكن تبقى هويتها غير محسومة بعد. ربما يكون على السلطة أن تعمل على تحقيق التوازن الصعب بين رفض الاحتلال ومعالجة قضية السلاح عبر الحوار. لكن مدى نجاحها في هذه المهمّة سيتوقف على تطورات الميدان أولاً، ثم على الدعم الذيستحصل عليه من الداخل والخارج.
في الليل، حين تنقطع الكهرباء عن معظم المناطق، وتسمع في بيروت دوياً بعيداً يأتي من الجنوب، يتذكر اللبنانيون أنّ هذا الوطن الصغير عاش حروباً كثيرة من قبل، وفي كل مرّة كان ينهض من تحت الركام. ولكن السؤال اليوم: هل سيستطيع النهوض هذه المرّة أيضاً، أم أنّ الركام هذه المرّة أثقل من أن يُرفع؟
الأيام، بل الأسابيع والأشهر المقبلة، وحدها كفيلة بتقديم الإجابة. في وقت يبدو لبنان وكأنّه يقف على أعتاب منعطف تاريخي، قد يكون الأخطر منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل أربعة عقود.

مواضيع ذات صلة
توسّع الحرب يهّدد تحويلات المغتربين من الخليج..ومصير الدولار على المحك
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 10:42:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بقلق وارتباك.. إيرانيون ينتظرون مصير الحرب
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 10:42:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء هنغاريا: على زيلينسكي تنظيم انتخابات لتحديد مصير الحرب في بلاده
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 10:42:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مصير الحكومة بعد أيّار: تعديل وزاري مؤجّل وغير ملغى
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 10:42:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرب الأهلية

إعادة الإعمار

طارق ترشيشي

على استعادة

الجمهوري

الاحتلال

جمهورية

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:21 | 2026-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:45 | 2026-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:43 | 2026-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-28
Lebanon24
04:21 | 2026-03-28
Lebanon24
04:00 | 2026-03-28
Lebanon24
03:45 | 2026-03-28
Lebanon24
03:43 | 2026-03-28
Lebanon24
03:40 | 2026-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24