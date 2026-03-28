الغارات الاسرائيلية مستمرة جنوباً وبقاعاً.. وسقوط شهداء

تتواصل الغارات مستهدفة الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.



وفي المستجدات الميدانية، دوت صفارات إنذار صباح اليوم، في عرب العرامشة وحانيتا وشلومي بالجليل بعد رصد مسيّرة من .



كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة حداثا أدت إلى سقوط ضحية.



وأدت غارة من مسيرة على طريق زوطر الشرقية إلى سقوط شهداء من مسعفي "كشافة الرسالة الإسلامية". كما أدت الغارة على دير الزهراني صباح اليوم إلى سقوط ضحايا.



الى ذلك، شن الطيران الحربي منذ الصباح، سلسلة غارات على مبان سكنية وتجارية ومحطة محروقات على اوتوستراد دير الزهراني – النبطية، تسببت بإقفال الاوتوستراد بسبب الردميات والاحجار. وعملت فرق من الدفاع المدني و"كشافة الرسالة الاسلامية" و"الهيئة الصحية الاسلامية" على إعادة السير.



كما استهدفت الغارات شمع وياطر وطير حرفا وشقرا، في حين تشهد قرى القطاع الغربي في قضاء صور قصفا مدفعيا عنيفا.



كما إستهدف نقطة للهيئة الصحية الاسلامية عند دوار كفرتبنيت- ارنون- النبطية، مما ادى الى استشهاد مسعفين وجرح عدد آخر. كما دمر الطيران الحربي بغارة مبنى سكنيا عند مفترق حي القلعة في بلدة حاروف، مقابل مبنى القرض الحسن عند مثلث حاروف- الدوير- تول، والذي دمر من اسبوع.



وعمل فريق من الدفاع المدني من مركز الدوير على فتح طريق عام الدوير- النبطية بعدما اقفلت بفعل الردميات والاحجار التي سببتها الغارة المعادية.



وتعرض حي النبعة في بلدة كفرصير لغارة ايضا. وشن الطيران الحربي ايضا غارة على اطراف بلدة عربصاليم.وبالتزامن تعرضت بلدتا يحمر الشقيف وارنون وحرج علي الطاهر عند اطراف النبطية الفوقا لقصف مدفعي مُركز.



أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة في بيان، بأن "غارة العدو الإسرائيلي على إسعاف للدفاع المدني - الهيئة الصحية في كفرتبنيت أدت إلى استشهاد مسعف وإصابة أربعة بجروح".



وشددت على ان "هذه الغارة تشكل جريمة حرب إضافية في مسلسل الخروقات المتمادية للعدو الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، بما يوجب على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحاسبة ووضع حد لها".



وكان قد شن الطيران الحربي سلسلة غارات فجرًا استهدفت بلدة مجدل سلم في قضاء مرجعيون و محيط بلدة تولين وبلدة الحنية، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين شهيد وجريح من الجنسية منزلين في حي الكريمات في بلدة الدوير ودمرهما بالكامل، ترافقت مع قصف مدفعي طال البلدة ومحيطها إضافة إلى بلدة قبريخا وأطراف بلدة البستان. كما تعرضت بلدة الخيام لقصف مدفعي مباشر.



وسُجّل إطلاق أكثر من 70 صاروخًا باتجاه بلدة الطيبة ومحيطها، بالتزامن مع محاولة تقدم لقوات الجيش الإسرائيلي نحو منطقة الليطاني، وسط تحليق مكثف للطيران المروحي قبالة بلدات مركبا ورب ثلاثين.



ومع ساعات الفجر الأولى، شنّ الطيران الحربي غارات متتالية على بلدة كفرا، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل، فيما استهدف قصف مدفعي تلال الناقورة وحي البياضة.



كما أغار الطيران الحربي على مرتفعات الريحان في منطقة جزين، في حين استُهدف منزل في بلدة عدلون بغارة.



استهدفت غارة إسرائيلية عنيفة منطقة اوتستراد السيد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر اليوم السبت، سبقها تصدي دفاعات جوية لطائرات اسرائيلية تحلق في سماء الساحل اللبناني ما دفعها لرمي بالونات حرارية في الأجواء.



في هذا الوقت ،أعلن " "، أنه "بعد رصد تحرّكات قوّة من الجيش الإسرائيليّ عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة (جنوب لبنان) تتقدّم نزولاً باتّجاه مجرى نهر الليطاني في منطقة بيدر النهر، قام مقاتلوه باستدرجها إلى كمين ناريّ مُحكم وقاموا باستهدافها بالأسلحة الصاروخيّة والقذائف المدفعيّة والمحلّقات الانقضاضيّة".و استهداف طائرة اسـتطلاع مأهولة من نوع (RC12) في أجواء البقاع الغربي



وبحسب قوله، "تحوّلت منطقة الكمين إلى بقعة قتل، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي الذي يعمل حالياً على سحب قتلاه وجرحاه تحت غطاء ناريّ ودخانيّ كثيف".



ولفت إلى أن "المروحيّات تقوم بإخلاء الإصابات في منطقة بيدر الفقعاني".



في السياق، تحدثت وسائل إعلام إسرائيليّة عن حدث امني صعب في جنوب لبنان، مشيرة الى ان عددا من مروحيات الإخلاء تقوم بنقل جنود إسرائيليين مصابين من جنوب لبنان نحو مستشفيات تل أبيب.



وفي وقت سابق، أعلن "انه قصف بالصواريخ وقذائف مدفعية تجمعات للجيش الإسرائيلي في بلدة القنطرة جنوبي لبنان.



كما استهدف بالصواريخ تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي قرب الخزان في بلدة دير سريان. كما هاجمت بسرب من المسيَّرات الانقضاضية ثكنة راموت نفتالي.



وقصف "بصاروخ نوعي" قاعدة ستيلا ماريس للرصد البحري على الساحل الإسرائيلي.



في سياق آخر، أعلنت "استشهاد مسعف وإصابة 4 في غارة إسرائيلية في بلدة كفرتبنيت جنوبي البلاد".



واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي كفرا ودير كيفا جنوبي لبنان.



وطالت غارة إسرائيلية محيط بلدتي يحمر ولبايا في البقاع شرقي لبنان. وشنَّ الطيران الحربي غارات على بنت جبيل وعربصاليم ووادي زفتا.



وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع الحصيلة الإجمالية لعدد ضحايا الهجمات على لبنان منذ 2 آذار/ مارس إلى 1142 و3315 جريحاً.



