عمليات لحزب الله جنوباً.. هذا ما تم استهدافه

اعلن " " في بيانات، أن " الإسلامية استهدفت أمس الجمعة: ثكنة راموت نفتالي بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة، قاعدة ستيلا ماريس (قاعدة استراتيجيّة للرصد والرقابة البحريَّين على مستوى الساحل الشمالي) بصاروخ نوعيّ، تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب الخزّان في بلدة دير سريان بصلية صاروخيّة، تجمّعات لجنود جيش العدوّ في القنطرة في ساحة البلدة بصلية صاروخيّة وفي خلّة بقذائف المدفعيّة، تجمّعات جنود وآليّات في بلدة القنطرة - مرتفع دوّار العرايش ومحيط الخزّان ومرتفع جنيجل وساحة البلدة وخلّة العين بقذائف المدفعيّة وساحة البلدة وخلّة العين بصلية صاروخيّة، مرصدا مستحدثا لجيش العدوّ في بلدة البيّاضة بمحلقة انقضاضيّة وحقّقت إصابة مباشرة، بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ في الكريوت بصلية من الصواريخ النوعيّة، تجمّعًا لجنود وآليات في موقع المالكية للمرّة الرابعة بصلية صاروخيّة، مربض المدفعيّة في مستوطنة دان شمال المحتلّة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة، تجمّعًا لجنود وآليات في موقع المالكية للمرّة الخامسة بصلية صاروخيّة، تجمّعًا لجنود وآليات في موقع المطلّة بصلية صاروخيّة".







وأعلن في بيانات اليوم، أنه "بعد رصد تحرّكات قوّة من جيش العدو عند بيدر الفقعاني في بلدة تتقدّم نزولاً باتّجاه مجرى نهر الليطاني في منطقة بيدر النهر، استدرجتها المقاومة الإسلاميّة بعد منتصف الليل إلى كمين ناريّ مُحكم وقاموا باستهدافها بالأسلحة الصاروخيّة والقذائف المدفعيّة والمحلّقات الانقضاضيّة، وتحوّلت منطقة الكمين إلى بقعة قتل، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الخسائر في صفوف العدوّ الذي يعمل حاليًّا على سحب قتلاه وجرحاه تحت غطاء ناريّ ودخانيّ كثيف، وتقوم المروحيّات بإجلاء الإصابات في منطقة بيدر الفقعاني، وما تزال عمليّة التصدّي مستمرّة".







وأفاد بأن "المقاومة استهدفت بعد منتصف الليل دبّابتَي ميركافا في محيط الخزّان في بلدة القنطرة بالصواريخ الموجّهة وحقّقت إصابات مباشرة، ومربض مدفعيّة في الزاعورة وقاعدة ميشار (مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية) شمال شرقي صفد المحتلّة بصليتين صاروخيتين".

