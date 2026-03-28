إطلالة تلفزيونية مرتقبة لرئيس الجمهورية

تحضّر رئاسة الجمهورية لإطلالة إعلامية تلفزيونية شاملة لرئيس الجمهورية ، سيتوجّه فيها إلى الشعب اللبناني لمقاربة مختلف الملفات المطروحة على الساحة الداخلية.وبحسب المصدر، ستتناول الإطلالة بشكل أساسي الأوضاع الأمنية في البلاد، في ظل الحرب القائمة، إضافة إلى ملف النزوح، والعلاقات الدولية، والمسار الدبلوماسي، إلى جانب الوضع الاقتصادي وقدرة على الصمود في ظل .وأشار المصدر إلى أنّ الأجوبة التي سيقدّمها رئيس الجمهورية ستكون واضحة ومباشرة، وتشمل مختلف الحساسة التي تشغل الرأي في هذه المرحلة الدقيقة.