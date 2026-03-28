رئيس "الحزب" يعاتب النائب بعد صدور القرار

لفت مصدرٌ نيابي إلى أن رئيس حزبٍ يميني وازن وجه عتابا حادا الى نائب حالي ووزير سابق من تكتّله، بعد صدور نتيجة الطعن بالموازنة عن ، الذي صادق على البنود كافة، بما فيها الزيادات وموازنات الوزارات.وأشار المصدر إلى أن حمّل هذا النائب والوزير السابق مسؤولية فشل الطعن الذي تقدّموا به، بعدما كان قد أكد أن الأرقام المقدّمة صحيحة، وأن المجلس الدستوري سيأخذ بها.وختم رئيس الحزب عتابه بالقول: "إن شاء الله ما تطلع نتيجة الطعن بقانون التمديد للمجلس النيابي مثل نتيجة الطعن بالموازنة، وإلا نكون قد تلقّينا ضربتين دستوريتين في شهر واحد."