بيان الحزب بشأن "سماء بيروت" يثير التساؤلات

28-03-2026 | 02:45
بيان الحزب بشأن سماء بيروت يثير التساؤلات
للمرة الأولى، يخرج حزب الله عن مألوف بياناته ليكشف أنّ عناصره تصدّوا لطائرة حربية إسرائيلية، بصاروخ أرض–جو في سماء بيروت.  هذا التفصيل حول مكان الإطلاق وطبيعة السلاح يضع العاصمة في قلب المعركة.
بحسب مراقبين، فان البيان، الذي جاء بصيغة دقيقة ومباشرة يخرج عن النمط التقليدي لخطاب الحزب. عادةً بيانات "المقاومة الإسلامية" تقتصر على الإعلان عن عمليات ضد أهداف عسكرية للجيش الاسرائيلي، او مستوطنات على الحدود أو في مناطق محددة، وغالبًا بصيغة مقتضبة لا تدخل في تفاصيل نوع السلاح أو المكان بدقة. 
ويلاحظ المراقبون، ان هنالك  عناصر عدة بيّنها حزب الله في بيانه:
المكان: ذكر "سماء بيروت" مباشرةً وهو امر غير معتاد، هذا يوحي بأن الحدث استثنائي أو أن الرسالة مقصودة سياسيًا.
كذلك السلاح المستخدم، "صاروخ أرض – جو" ضد طائرة حربية هو جديد نسبيًا في البيانات العلنية. الحزب غالبًا يتحدث عن "التصدي" أو "استهداف" من دون تحديد نوع السلاح، وكأن الهدف إيصال رسالة بأن قدراته الدفاعية الجوية دخلت حيّز الاستخدام الفعلي.
ويرى مراقبون، ان هذا البيان يفتح بابًا جديدًا في خطاب الحزب، إذ يضع بيروت في مواجهة مباشرة من خلال أجوائها.
كما ان الرسالة قد تكون موجهة للداخل اللبناني وللخارج (لإظهار تطور نوعي في قواعد الاشتباك).
هذا البيان، حسب المراقبين، يوحي بأن هنالك مرحلة جديدة من التصعيد والردع لم تتكشف حتى اللحظة.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
كين يشارك في تدريبات بايرن ميونخ وغياب نوير يثير التساؤلات
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 10:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان إسرائيلي بشأن لبنان و "الحزب".. ماذا جاء فيه؟
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 10:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: تناقضات الموقف الأميركي بشأن أوكرانيا تثير تساؤلات والوساطة تتطلب وقف إمداد كييف بالأسلحة
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 10:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: التساؤلات حول الخطوة المقبلة بشأن إيران لا تزال مطروحة
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 10:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:21 | 2026-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:45 | 2026-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:43 | 2026-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-28
Lebanon24
04:21 | 2026-03-28
Lebanon24
04:00 | 2026-03-28
Lebanon24
03:45 | 2026-03-28
Lebanon24
03:43 | 2026-03-28
Lebanon24
03:40 | 2026-03-28
