بيان الحزب بشأن "سماء بيروت" يثير التساؤلات

للمرة الأولى، يخرج عن مألوف بياناته ليكشف أنّ عناصره تصدّوا لطائرة حربية إسرائيلية، بصاروخ أرض–جو في سماء . هذا التفصيل حول مكان الإطلاق وطبيعة السلاح يضع العاصمة في قلب المعركة.بحسب مراقبين، فان البيان، الذي جاء بصيغة دقيقة ومباشرة يخرج عن النمط التقليدي لخطاب الحزب. عادةً بيانات " الإسلامية" تقتصر على الإعلان عن عمليات ضد أهداف عسكرية للجيش الاسرائيلي، او مستوطنات على الحدود أو في مناطق محددة، وغالبًا بصيغة مقتضبة لا تدخل في تفاصيل نوع السلاح أو المكان بدقة.ويلاحظ المراقبون، ان هنالك عناصر عدة بيّنها حزب الله في بيانه:المكان: ذكر "سماء بيروت" مباشرةً وهو امر غير معتاد، هذا يوحي بأن الحدث استثنائي أو أن الرسالة مقصودة سياسيًا.كذلك السلاح المستخدم، "صاروخ أرض – جو" ضد طائرة حربية هو جديد نسبيًا في البيانات العلنية. الحزب غالبًا يتحدث عن "التصدي" أو "استهداف" من دون تحديد نوع السلاح، وكأن الهدف إيصال رسالة بأن قدراته الدفاعية الجوية دخلت حيّز الاستخدام الفعلي.ويرى مراقبون، ان هذا البيان يفتح بابًا جديدًا في خطاب الحزب، إذ يضع بيروت في مواجهة مباشرة من خلال أجوائها.كما ان الرسالة قد تكون موجهة للداخل اللبناني وللخارج (لإظهار تطور نوعي في قواعد الاشتباك).هذا البيان، حسب المراقبين، يوحي بأن هنالك مرحلة جديدة من التصعيد والردع لم تتكشف حتى اللحظة.