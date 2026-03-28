تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

واشنطن بين وهم النصر ومأزق الحسم!

جاد الحاج - Jad El Hajj

|
Lebanon 24
28-03-2026 | 05:00
A-
A+
واشنطن بين وهم النصر ومأزق الحسم!
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في لحظة إقليمية تتسارع فيها الإشارات المتناقضة بين التهدئة والتصعيد، يتقدّم الحديث عن احتمال إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لكن هذا الطرح لا يبدو، وفق المعطيات المتوافرة، تعبيراً عن تحوّل حقيقي بقدر ما يعكس إعادة تموضع مدروسة، إذ إن توقيت هذا الطرح يفتح باب الشك أكثر مما يقدّم مؤشرات حاسمة، خصوصاً أن مسار المواجهة حتى الآن لم يُنتج ما يمكن تسويقه كنصر واضح لإدارة دونالد ترامب.

مما لا شك فيه أن الضربات الجوية الأميركية ألحقت أضراراً كبيرة بالبنية التحتية الإيرانية وأعادت قدرات أساسية سنوات إلى الوراء، لكن هذه النتيجة، وفق مصادر دبلوماسية مطلعة، لم تتحول إلى مكسب سياسي حاسم. إذ إنّ إضعاف الخصم لا يعني بالضرورة فرض شروط عليه، وهذا ما يظهر في محدودية أدوات الضغط المتبقية بيد واشنطن. لذلك، جاء التلويح باستهداف منشآت الطاقة والكهرباء كخيار تصعيدي جديد، لكنه في الوقت نفسه خيار محفوف بالمخاطر، لأن الرد الإيراني لن يبقى محصوراً داخل الجغرافيا الإيرانية، بل قد يمتد إلى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

في هذا السياق، تبدو التسريبات الآتية من الإعلام الإسرائيلي حول توجه أميركي لوقف الحرب أقرب إلى جزء من مشهد مضلل أكثر منها تعبيراً عن قرار نهائي، إذ إن القراءة الأعمق لهذه التسريبات تضعها في إطار إدارة الإيقاع وليس إنهاء المواجهة. كما أن أي وقف مفاجئ للعمليات، من دون تحقيق هدف واضح، سيعكس فشلاً سياسياً، وهو ما لا تستطيع واشنطن تحمّله في هذه المرحلة.

من هنا، تبرز مؤشرات ميدانية مختلفة توحي بأن الخيارات العسكرية لم تُستنفد بعد، وخصوصاً تلك المرتبطة بعمليات برية محدودة أو مركّبة، حيث إن الحديث عن جزيرة خرج لا يصمد كثيراً أمام التدقيق، إذ إن السيطرة عليها لا تمنح الولايات المتحدة قيمة استراتيجية حقيقية بقدر ما تضع قواتها في موقع مكشوف ومعرّض لضغوط متعددة، سواء من الصواريخ الإيرانية أو من امتدادات جغرافية قريبة.

بالتالي، ترى المصادر أنه يصبح منطقياً النظر إلى هذا الطرح كجزء من عملية تمويه أوسع، هدفها توجيه الأنظار نحو هدف ثانوي، بينما يجري التحضير لخيارات أكثر حساسية. وفي هذا الإطار، تشير المصادر الى الجزر الواقعة في القوس المطل على مضيق "هرمز" والتي تبرز كاحتمال أكثر جدية، نظراً لما تمثّله من موقع متقدم للتحكم بالممرات الحيوية للطاقة. غير أن السيطرة على هذه الجزر لا تعني السيطرة على المشهد، لأن التحدي الحقيقي يبدأ بعد تثبيت الوجود العسكري، وليس قبله.

في موازاة ذلك، يكتسب الحديث عن الفرقة 82 المحمولة جواً دلالات إضافية، إذ لا يمكن فصل تحريك قوة بهذا الحجم عن نية تنفيذ عمليات تتجاوز الدعم التقليدي، بحيث يتقدّم احتمال استخدام هذه القوات ضمن سيناريو مزدوج يجمع بين تشتيت الانتباه عبر عمليات إنزال محدودة وتنفيذ ضربات نوعية في عمق المواقع الحساسة، بما فيها تلك المرتبطة بالبرنامج النووي.

لكن، رغم كل هذه السيناريوهات، تبقى المعضلة الأساسية قائمة، إذ إن أي عملية برية، مهما كانت محدودة، تبقى رهينة قدرة الولايات المتحدة على تحييد منظومات الصواريخ الإيرانية، ومن دون تحقيق هذا الشرط يفقد أي تحرك من هذا النوع طابعه الحاسم ويتحوّل إلى مغامرة مكلفة قد تنقلب على أهدافها.

وعليه، لا يبدو أن ما يجري يندرج في إطار إنهاء الحرب، بل في سياق البحث عن مخرج يمكن تقديمه كإنجاز، وبين الحاجة إلى صورة نصر والخشية من الانزلاق إلى مواجهة أوسع، تتحرك واشنطن في مساحة ضيقة، حيث يتحوّل الخداع إلى جزء من الاستراتيجية نفسها، وليس مجرد تفصيل ملحق بها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

دونالد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24