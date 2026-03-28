بينهم 3 ضباط.. إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي بحادثين منفصلين في جنوب لبنان

أكد الجيش اليوم السبت إصابة عدد من الضباط والجنود الإسرائيليين في أمس السبت بحادثين منفصلين.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان:"أُصيب أمس الجمعة ضابط في الجيش بجروح خطيرة، وأصيب ضابط آخر بجروح متوسطة، نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع خلال اشتباك في جنوب ".



وتابع: "وخلال الليلة وفي حادث آخر، أُصيب ضابط بجروح خطيرة، وأصيب 6 جنود بجروح متوسطة، نتيجة إطلاق صواريخ باتجاه قوات الجيش العاملة في جنوب لبنان".



وأشار إلى أنه تم إجلاء المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأنه تم إبلاغ عائلاتهم.



