إيران تنشر صور 6 قتلى في لبنان.. وتقرير يكشف التفاصيل

أعلنت الخارجية مصرع 6 من دبلوماسييها جراء الهجمات على مقر إقامتهم في .



وقالت في بيان مساء أمس الجمعة:" في جريمة بشعة، قتل النظام الصهيوني دبلوماسيينا في لبنان... بمهاجمة مقر إقامتهم"، وفق ما نقلت وكالة تسنيم.

كما وصفت الإيرانية مقتل الدبلوماسيين الستة بأنه "مثال على الإرهاب المنظم وهجوم على المبادئ الأساسية للقانون الدولي".



فيما نشرت وكالات إيرانية رسمية أسماء وصور من قالت إنهم دبلوماسيون قتلوا في لبنان، معلنة في الوقت عينه رتبهم بالحرس الثوري.



كما أشارت إلى أن الضحايا هم: سيد محمد رضا موسوي، وعلي رضا بيآزار، ومجيد حسني كندسر، وحسين أحمدلو، وأحمد رسولي، وأمير مرادي.

وكانت استهدفت قبل فترة فندق رامادا في منطقة الروشة، وسط ، فيما أعلنت حينها مقتل 4 من دبلوماسييها.



بينما أعلنت إسرائيل أنها استهدفت عناصر تابعين لفيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري في بيروت.



أتى ذلك، فيما شهدت العلاقة بين الحكومة والسفارة الإيرانية مؤخراً توتراً ملحوظاً بسبب انخراط الحرس الثوري في دعم الذي فتح جبهة لبنان ضمن الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.



ومنذ الثاني من مارس الجاري، أطلق حزب الله صواريخ ومسيرات نحو شمال إسرائيل، "انتقاماً" لمقتل المرشد علي خامنئي.