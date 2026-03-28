تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

المشهد يتعقد.. والمعركة طويلة

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
28-03-2026 | 07:00
A-
A+
المشهد يتعقد.. والمعركة طويلة
المشهد يتعقد.. والمعركة طويلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في وقت تتسارع فيه التطورات الميدانية جنوب لبنان، تبدو الصورة العامة وكأنها تتجه نحو مرحلة مختلفة تمامًا عما شهدته الجبهات في الحروب السابقة. فمع تقدم القوات الإسرائيلية في بعض المحاور الحدودية، يظهر بوضوح أن حزب الله لم يعد يعتمد فقط على أساليب المواجهة التقليدية، بل انتقل إلى تكتيكات تقوم على الاستنزاف الطويل، وهي مقاربة تهدف إلى إطالة أمد المعركة وجعل كلفتها البشرية والعسكرية مرتفعة على الطرف المقابل.


هذا التحول في الأسلوب لا يأتي من فراغ، بل يعكس قراءة داخلية لدى الحزب بأن المعركة لن تُحسم سريعًا، وأن الرهان الأساسي يجب أن يكون على الزمن وقدرة التحمل. لذلك، تُلاحظ محاولات واضحة لتوزيع الجهد القتالي على مراحل، مع تجنب المواجهات الواسعة المباشرة التي قد تؤدي إلى خسائر كبيرة في وقت قصير.

في المقابل، تسعى القوات الإسرائيلية إلى تحقيق تقدم ميداني محدود ومدروس، بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض، مع الحفاظ على هامش مناورة سياسي يسمح لها بالتفاوض من موقع قوة لاحقًا.

لكن في موازاة هذا المشهد العسكري المعقد، دخلت الحياة السياسية في لبنان مرحلة من الجمود والأزمة الحكومية. فالتباينات بين القوى السياسية تعمّقت مع تصاعد التوترات، وظهرت خلافات حول أولويات المرحلة المقبلة، خصوصًا في ما يتعلق بإدارة تداعيات الحرب على المستوى الداخلي والخطوات السياسية التصعيدية التي اخذتها ايضا. ومع ذلك، تشير المعطيات إلى وجود قرار داخلي كبير، غير معلن بشكل مباشر، يقضي بضرورة منع أي انفجار في الشارع، مهما بلغت حدة الخلافات السياسية.


هذا القرار يعكس إدراكًا عامًا لدى مختلف الأطراف بأن أي اشتباك داخلي سيؤدي إلى انهيار شامل يصعب احتواؤه، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون.


 لذلك، ورغم ارتفاع سقوف الخطاب السياسي أحيانًا، تبقى الخطوط الحمراء واضحة عندما يتعلق الأمر بالاستقرار الداخلي ومنع الانزلاق نحو الفوضى.
في الوقت نفسه، تتباين قراءات الأطراف لنتائج المواجهة الجارية. فبينما يشعر حزب الله بأنه ما زال ممسكًا بزمام المبادرة الميدانية، وأن قدرته على الصمود تمنحه اليد العليا، يرى خصومه في الداخل والخارج أن ما جرى حتى الآن يشير إلى تراجع في موقعه وقدرته على فرض شروطه. هذا التناقض في التقدير يسبب فجوة واسعة بين الروايتين، ويجعل أي تسوية سياسية محتملة أكثر تعقيدًا وصعوبة.

ومع استمرار هذه المعادلة الميدانية والسياسية، تبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على احتمالات متعددة، حيث يتداخل العامل العسكري مع الحسابات السياسية، فيما يبقى الاستنزاف الطويل عنوانًا أساسيًا للصراع، بانتظار لحظة تتقاطع فيها المصالح وتُفتح نافذة حقيقية نحو تسوية لا تبدو قريبة في الوقت الراهن.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
رئيس الأركان الإسرائيلي: المعركة ضد حزب الله طويلة الأمد ومستعدون لها
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 13:49:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المعركة طويلة
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 13:49:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مستعدون لمعارك طويلة الأمد
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 13:49:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يعد لمعركة طويلة
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 13:49:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

القوى السياسية

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

الطويل

العليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2026-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:32 | 2026-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:20 | 2026-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:10 | 2026-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2026-03-28
Lebanon24
07:32 | 2026-03-28
Lebanon24
07:20 | 2026-03-28
Lebanon24
07:10 | 2026-03-28
Lebanon24
07:01 | 2026-03-28
Lebanon24
06:46 | 2026-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24