بالصور: قتيل وجريح بحادث سير مروع على أوتوستراد القلمون

وقع حادث سير مروّع على أوتوستراد باتجاه مقابل حلويات المبسوط إثر اصطدام سيارة من نوع بشاحنة من الخلف، وفق ما أفادت مندوبة " ".وعلى الفور حضرت فرق الإسعاف والإنقاذ التابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان، حيث عملت على سحب المصابين من داخل السيارة باستخدام المعدات الهيدروليكية نتيجة قوة الحادث.وقد أسفر الحادث عن وفاة أحد الركاب متأثرًا بجراحه ويدعى "ع.م"، فيما أُصيب بجروح بالغة وُصفت حالته بالحرجة للغاية ويدعى "أ.س" ، وقد جرى نقل القتيل والجريح إلى مستشفيات مدينة .