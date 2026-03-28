مرقص: الحكومة أثبتت أكثر من مرة قدرة على الصمود في المواقف الصعبة

أكد ، ان "الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء كانت مخصصة لبند وحيد يتعلق بتداعيات النزوح الناتج من الاعتداءات الاسرائيلية، وان تركز على سبل تلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والايوائية، الاغاثية والغذائية للنازحين". واوضح ان "الجلسة شهدت متابعة وتنسيقا بين مختلف الوزارات من اجل سد هذه الحاجات بأفضل الوسائل"، مشددا على ان " ، رغم الصعوبات التي يمر بها، يواصل عمله بفضل تضامن الوزراء ووعيهم دقة المرحلة بتوجيهات فخامة الرئيس وحرص رئيس الحكومة، والجميع متفق على أولوية مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد".

وأشار في حديث إذاعي، الى ان "الحكومة أثبتت اكثر من مرة مناعة في وجه الصعوبات وقدرة على الصمود، رغم التحديات التي قد تطرأ احيانا".

وسئل عن دور الاعلام في هذه المرحلة، فشدد على "أهمية الخطاب الاعلامي في تهدئة النفوس وعدم تأجيج التوترات"، محذرا من "مخاطر الترويج للاخبار الكاذبة والمضللة وخطاب الكراهية والتحريض والعنف والحقد"، مركزا على "ضرورة اعتماد خطاب حر ومسؤول يراعي حساسية المرحلة ويحافظ على السلم والاستقرار".

وأوضح ان "وزارة الاعلام كثفت اجتماعاتها مع المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، اضافة الى توجيه النداءات الى ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين، بهدف التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية وتعزيز الخطاب الواعي".

ودعا المواطنين الى "التحقق من صحة الاخبار ومصادرها قبل تداولها، لا سيما عبر مجموعات التواصل الاجتماعي"، مشيرا الى ان "الوزارة اعادت تفعيل وحدة متخصصة لمكافحة الاخبار المضللة (Fact Check) بالتعاون مع منظمة اليونيسكو".

وعن محاسبة مروجي الاخبار الكاذبة، اوضح مرقص ان "وزارة الاعلام لا تملك صلاحيات قضائية او تنفيذية قمعية، ولا تخابرها الضابطة العدلية، فدورها يقتصر على التوعية والوقاية والتنظيم والتدريب، في حين تبقى ملاحقة المخالفات من اختصاص النيابات العامة والاجهزة الامنية المختصة، مثل مكتب جرائم في قوى الامن الداخلي، الذي يتحرك باشراف الذي يدّغي ويحاكم".

وبالنسبة إلى الاعتداءات الاسرائيلية على الصحافيين، اكد مرقص ان "الوزارة تتابع هذه الانتهاكات وتعمل على توثيقها بشكل كامل"، مشيرا الى انه عقد اجتماعات مع جهات دولية، "بينها المنسقة الخاصة للامم المتحدة منذ يومين وسفيرة الاتحاد الاوروبي يوم الأربعاء، كما تم التنسيق مع لرفع هذه الانتهاكات".