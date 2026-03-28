Najib Mikati
Advertisement

مرقص: الحكومة أثبتت أكثر من مرة قدرة على الصمود في المواقف الصعبة

28-03-2026 | 06:22
مرقص: الحكومة أثبتت أكثر من مرة قدرة على الصمود في المواقف الصعبة
مرقص: الحكومة أثبتت أكثر من مرة قدرة على الصمود في المواقف الصعبة photos 0
 أكد وزير الإعلام، بول مرقص ان "الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء كانت مخصصة لبند وحيد يتعلق بتداعيات النزوح الناتج من الاعتداءات الاسرائيلية، وان النقاش تركز على سبل تلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والايوائية، الاغاثية والغذائية للنازحين". واوضح ان "الجلسة شهدت متابعة وتنسيقا بين مختلف الوزارات من اجل سد هذه الحاجات بأفضل الوسائل"، مشددا على ان "مجلس الوزراء، رغم الصعوبات التي يمر بها، يواصل عمله بفضل تضامن الوزراء ووعيهم دقة المرحلة بتوجيهات فخامة الرئيس وحرص رئيس الحكومة، والجميع متفق على أولوية مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد".

وأشار مرقص في حديث إذاعي، الى ان "الحكومة أثبتت اكثر من مرة مناعة في وجه الصعوبات وقدرة على الصمود، رغم التحديات التي قد تطرأ احيانا".

وسئل عن دور الاعلام في هذه المرحلة، فشدد على "أهمية الخطاب الاعلامي في تهدئة النفوس وعدم تأجيج التوترات"، محذرا من "مخاطر الترويج للاخبار الكاذبة والمضللة وخطاب الكراهية والتحريض والعنف والحقد"، مركزا على "ضرورة اعتماد خطاب حر ومسؤول يراعي حساسية المرحلة ويحافظ على السلم والاستقرار".

وأوضح ان "وزارة الاعلام كثفت اجتماعاتها مع المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، اضافة الى توجيه النداءات الى ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين، بهدف التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية وتعزيز الخطاب الواعي".

ودعا المواطنين الى "التحقق من صحة الاخبار ومصادرها قبل تداولها، لا سيما عبر مجموعات التواصل الاجتماعي"، مشيرا الى ان "الوزارة اعادت تفعيل وحدة متخصصة لمكافحة الاخبار المضللة (Fact Check) بالتعاون مع منظمة اليونيسكو".

وعن محاسبة مروجي الاخبار الكاذبة، اوضح مرقص ان "وزارة الاعلام لا تملك صلاحيات قضائية او تنفيذية قمعية، ولا تخابرها الضابطة العدلية، فدورها يقتصر على التوعية والوقاية والتنظيم والتدريب، في حين تبقى ملاحقة المخالفات من اختصاص النيابات العامة والاجهزة الامنية المختصة، مثل مكتب جرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي، الذي يتحرك باشراف القضاء الذي يدّغي ويحاكم".

وبالنسبة إلى الاعتداءات الاسرائيلية على الصحافيين، اكد مرقص ان "الوزارة تتابع هذه الانتهاكات وتعمل على توثيقها بشكل كامل"، مشيرا الى انه عقد اجتماعات مع جهات دولية، "بينها المنسقة الخاصة للامم المتحدة منذ يومين وسفيرة الاتحاد الاوروبي يوم الأربعاء، كما تم التنسيق مع وزارة الخارجية لرفع هذه الانتهاكات". 

 

Advertisement
الوزير بول مرقص عند دخوله مجلس الوزراء: الحكومة سبق أن مرت بمواقف صعبة وهي مستمرة
قرقاش: الإمارات أثبتت قدرتها على التصدي والصمود وهي لا تحتاج إلى العدة والعديد بقدر ما تحتاج إلى وضوح المواقف ومعرفة من يُعتمد عليه وقت الشدائد
قرقاش: الإمارات أثبتت قدرتها على التصدي والصمود ولا تحتاج إلى العدة والعديد
حمادة يعرب عن تشاؤمه من قدرة الحكومة على إدارة الملفات المتشابكة
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2026-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:32 | 2026-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:20 | 2026-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:10 | 2026-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2026-03-28
Lebanon24
07:32 | 2026-03-28
Lebanon24
07:20 | 2026-03-28
Lebanon24
07:10 | 2026-03-28
Lebanon24
07:01 | 2026-03-28
Lebanon24
07:00 | 2026-03-28
