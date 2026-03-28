قنصل لبنان في مونتريال بحث مع الصليب الأحمر اللبناني والكندي سبل دعم المؤسسة الإنسانية

التقى قنصل عام في مونتريال شربل نمر وفدا من اللبناني - مونتريال والصليب الأحمر الكندي، عرض له التعاون القائم بين الجانبين لدعم الأحمر في لبنان وتأمين المساعدات اللازمة له لتمكينه من الاستمرار في أداء مهماته الانسانية والوطنية، لا سيما في ظل تزايد الأعباء والحاجات حاليا. وجرى البحث في سبل التعاون الممكنة بين للبنان والصليب الأحمر في مونتريال، بجناحيه اللبناني والكندي، لتوفير احتياجات الصليب الأحمر اللبناني.



وأعرب القنصل نمر عن شكره وامتنانه الكبيرين للجهود الكبيرة التي يقومان بها، ومن دون أي مقابل، من أجل الحفاظ على استمرارية الدور السامي والنبيل الذي تضطلع به هذه المؤسسة الانسانية في لبنان. كما أبدى استعداده للمساعدة بشتى الطرق الممكنة وتسخير امكاناته كافة لتأمين الدعم للصليب اللبناني.

