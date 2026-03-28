وفد نقابي أمام السفارة الإيرانية متضامنا

ندد رئيس "اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين" علي طاهر ياسين، خلال زيارة تضامنية للسفارة في ، على رأس وفد نقابي، بقرار سحب أوراق اعتماد السفير محمد رضا شيباني.

وأكد أن " يقف اليوم في لحظة مفصلية لا تحتمل التردد، وأن كرامته وسيادته ليستا موضع مساومة أو تفاوض"، معتبرا أن "الوقفة أمام السفارة الإيرانية تعبّر عن تمسك اللبنانيين بعلاقات قائمة على الاحترام المتبادل"، ومؤكدًا أن " كانت وستبقى أرض المستضعفين وملاذًا لكل الساعين إلى الكرامة والعدالة".

ودعا ياسين إلى "الحفاظ على العلاقات السيادية والتاريخية بين لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران".

، أكد نقابات المزارعين جهاد بلوق أن "الحضور اليوم يأتي في صف الدفاع عن سيادة لبنان وكرامته"، رافضًا "أي مساس بعلاقاته الأخوية والتاريخية".

وختم المشاركون بالتأكيد أن "هذه الوقفة تأتي في إطار التمسك بسيادة لبنان وحقه في تقرير خياراته وبناء علاقاته الخارجية بعيدًا عن أي تدخل أو ضغوط خارجية".