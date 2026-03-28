تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
لبنان
مجددًا.. الاعلام يدفع فاتورة الحرب
Lebanon 24
28-03-2026
|
07:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
مرة جديدة، يُستهدف الإعلام في
جنوب لبنان
، ومرة جديدة يدفع الصحافيون ثمن اقترابهم من الحقيقة في قلب النار. فالاعتداء الذي طال سيارة صحفية في
جزين
، وأدى إلى استشهاد مراسل قناة "
المنار
" علي شعيب ومراسلة قناة "الميادين" فاطمة فتوني، لا يمكن فصله عن مسلسل الاستهداف المتكرر للإعلاميين الذين تحوّلوا، في زمن الحرب، إلى شهودٍ يدفعون من أرواحهم كلفة نقل الصورة والكلمة.
ونعت قناة "الميادين" مراسلتها الشهيدة فاطمة فتوني، مؤكدة أنها استشهدت جراء اعتداء إسرائيلي، مشيرة إلى أن فتوني كانت بطلة الميادين والكلمة والإعلام العربي والعالمي.
أضفت القناة:" ننعى فاطمة فتوني وعهدنا لروحها أن نبقى على رسالة
المقاومة
والحرية والسيادة، ففاطمة فتوني كانت توافينا برسالة المقاومة والحرية والسيادة من أرض الجنوب".
كما ونعت قناة "المنار" مراسلها الشهيد علي شعيب، مشيرة إلى أنه استشهد في الاعتداء نفسه.
يتقدّم "
لبنان 24
" بأحرّ التعازي من عائلتي الشهيدين، ومن الجسم الإعلامي اللبناني، سائلًا لهما
الرحمة
ولذويهما الصبر والسلوان.
مواضيع ذات صلة
سيناريوهات سوداء خطيرة.. هل يدفع العالم فاتورة "مقتل خامنئي" اقتصاديا؟
Lebanon 24
سيناريوهات سوداء خطيرة.. هل يدفع العالم فاتورة "مقتل خامنئي" اقتصاديا؟
28/03/2026 20:31:27
28/03/2026 20:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فاتورة جديدة بـ"100 دولار" في لبنان.. المواطن سيدفعها
Lebanon 24
فاتورة جديدة بـ"100 دولار" في لبنان.. المواطن سيدفعها
28/03/2026 20:31:27
28/03/2026 20:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"اليونيفيل" فتحت طريق دبين- مرجعيون مجدداً بعدما انهارت بسبب السيول (الوطنية للإعلام)
Lebanon 24
"اليونيفيل" فتحت طريق دبين- مرجعيون مجدداً بعدما انهارت بسبب السيول (الوطنية للإعلام)
28/03/2026 20:31:27
28/03/2026 20:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات حربية تحلق مجددا في سماء العاصمة الإيرانية طهران
Lebanon 24
طائرات حربية تحلق مجددا في سماء العاصمة الإيرانية طهران
28/03/2026 20:31:27
28/03/2026 20:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
القصف مستمر.. غارات إسرائيلية على الجنوب وعدد الشهداء يرتفع
Lebanon 24
القصف مستمر.. غارات إسرائيلية على الجنوب وعدد الشهداء يرتفع
12:54 | 2026-03-28
28/03/2026 12:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام مؤثر لوالد الشهيدة فاطمة فتوني.. ماذا قال؟
Lebanon 24
كلام مؤثر لوالد الشهيدة فاطمة فتوني.. ماذا قال؟
14:23 | 2026-03-28
28/03/2026 02:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في عين الحلوة.. إشكالٌ وسقوط قتيل
Lebanon 24
توتر في عين الحلوة.. إشكالٌ وسقوط قتيل
14:03 | 2026-03-28
28/03/2026 02:03:05
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يُقاتل "حزب الله" في الجنوب؟ تقريرٌ عسكريّّ يكشف
Lebanon 24
كيف يُقاتل "حزب الله" في الجنوب؟ تقريرٌ عسكريّّ يكشف
14:00 | 2026-03-28
28/03/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيروت تتظاهر رفضاً لاستهداف الصحافيين.. وزير الإعلام: ما حصل هو "جريمة حرب"
Lebanon 24
بيروت تتظاهر رفضاً لاستهداف الصحافيين.. وزير الإعلام: ما حصل هو "جريمة حرب"
13:44 | 2026-03-28
28/03/2026 01:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
"حزب الله" توسع خارج الضاحية.. معهد إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
"حزب الله" توسع خارج الضاحية.. معهد إسرائيلي يكشف
17:55 | 2026-03-27
27/03/2026 05:55:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيشهد البنزين قريباً؟
Lebanon 24
ماذا سيشهد البنزين قريباً؟
16:37 | 2026-03-27
27/03/2026 04:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب أبلغ مساعديه موعد انتهاء الحرب.. ماذا قال؟
Lebanon 24
ترامب أبلغ مساعديه موعد انتهاء الحرب.. ماذا قال؟
09:29 | 2026-03-28
28/03/2026 09:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان الحزب بشأن "سماء بيروت" يثير التساؤلات
Lebanon 24
بيان الحزب بشأن "سماء بيروت" يثير التساؤلات
02:45 | 2026-03-28
28/03/2026 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس "الحزب" يعاتب النائب بعد صدور القرار
Lebanon 24
رئيس "الحزب" يعاتب النائب بعد صدور القرار
02:30 | 2026-03-28
28/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
12:54 | 2026-03-28
القصف مستمر.. غارات إسرائيلية على الجنوب وعدد الشهداء يرتفع
14:23 | 2026-03-28
كلام مؤثر لوالد الشهيدة فاطمة فتوني.. ماذا قال؟
14:03 | 2026-03-28
توتر في عين الحلوة.. إشكالٌ وسقوط قتيل
14:00 | 2026-03-28
كيف يُقاتل "حزب الله" في الجنوب؟ تقريرٌ عسكريّّ يكشف
13:44 | 2026-03-28
بيروت تتظاهر رفضاً لاستهداف الصحافيين.. وزير الإعلام: ما حصل هو "جريمة حرب"
13:24 | 2026-03-28
انتقاماً لشعيب وفتوني.. هذا ما قد يفعله "حزب الله"
فيديو
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
Lebanon 24
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
05:09 | 2026-03-27
28/03/2026 20:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
28/03/2026 20:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
28/03/2026 20:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
