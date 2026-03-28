مجددًا.. الاعلام يدفع فاتورة الحرب

مرة جديدة، يُستهدف الإعلام في ، ومرة جديدة يدفع الصحافيون ثمن اقترابهم من الحقيقة في قلب النار. فالاعتداء الذي طال سيارة صحفية في ، وأدى إلى استشهاد مراسل قناة " " علي شعيب ومراسلة قناة "الميادين" فاطمة فتوني، لا يمكن فصله عن مسلسل الاستهداف المتكرر للإعلاميين الذين تحوّلوا، في زمن الحرب، إلى شهودٍ يدفعون من أرواحهم كلفة نقل الصورة والكلمة.



ونعت قناة "الميادين" مراسلتها الشهيدة فاطمة فتوني، مؤكدة أنها استشهدت جراء اعتداء إسرائيلي، مشيرة إلى أن فتوني كانت بطلة الميادين والكلمة والإعلام العربي والعالمي.





كما ونعت قناة "المنار" مراسلها الشهيد علي شعيب، مشيرة إلى أنه استشهد في الاعتداء نفسه.



يتقدّم "" بأحرّ التعازي من عائلتي الشهيدين، ومن الجسم الإعلامي اللبناني، سائلًا لهما ولذويهما الصبر والسلوان. أضفت القناة:" ننعى فاطمة فتوني وعهدنا لروحها أن نبقى على رسالة والحرية والسيادة، ففاطمة فتوني كانت توافينا برسالة المقاومة والحرية والسيادة من أرض الجنوب".