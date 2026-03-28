نادي الصحافة نعى الزميلين شعيب وفتوني

قال في بيان أنّه "تلقى بحزن شديد نبأ استشهاد المراسل في تلفزيون الزميل والمراسلة في الزميلة وزميلهما المصور محمد فتوني جراء اعتداء إسرائيلي".

أضاف:" إن نادي الصحافة يدين بشدة هذه الجريمة الجديدة التي تستهدف الصحافيين ويدعو النادي إلى تحرك فاعل من أجل حماية الصحافيين والعاملين في الحقل الإعلامي وتحييدهم عن الصراعات العسكرية،كما يدعو المنظمات الدولية إلى التحرك الفاعل من أجل توفير مظلة دولية لحماية الصحافيين في وملاحقة مرتكبي الجرائم بحقهم".