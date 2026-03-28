لبنان

عون يدين استهداف إسرائيل للزميلين شعيب وفتوني: جريمة سافرة تنتهك جميع الأعراف

Lebanon 24
28-03-2026 | 08:19
عون يدين استهداف إسرائيل للزميلين شعيب وفتوني: جريمة سافرة تنتهك جميع الأعراف
دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استهداف إسرائيل الإعلاميين علي شعيب وفاطمة فتوني ومحمد فتوني قبل ظهر اليوم على طريق جزين.
 
 
وفي بيان له، قال عون: "مرة اخرى يستبيح العدوان الإسرائيلي أبسط قواعد القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، باستهدافه مراسلين صحفيين،  هم في النهاية مدنيون يقومون بواجب مهني. 
 

انها جريمة سافرة تنتهك جميع الأعراف والمعاهدات التي يتمتع الصحافيون بموجبها، بحماية دولية في الحروب، وفقاً لاتفاقيات جنيف للعام 1949 وبروتوكولاتها. وتحديداً المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول (1977)، والقرار 1738 لمجلس الأمن (2006)، مما يحظر استهداف الصحفيين والإعلاميين، طالما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية".
 

وختم: "إذ ندين بشدة هذا الاعتداء نُطالب الجهات الدولية كافة التحرك لوقف ما يحصل على أرضنا، ونكرر العزاء لذوي الشهداء وللجسم الصحفي والإعلامي في لبنان".
 
 
مواضيع ذات صلة
القومي دان استهداف شعيب وفتوني: جريمة تشكّل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:30:19 Lebanon 24 Lebanon 24
نادي الصحافة نعى الزميلين شعيب وفتوني
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:30:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إدانات لاستهداف إسرائيل الصحافيين.. سياسيون ينعون شعيب وفتوني
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:30:19 Lebanon 24 Lebanon 24
عون أدان استهداف إسرائيل البنى التحتية والمنشآت الحيوية في جنوب لبنان: تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادتنا
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:30:19 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:54 | 2026-03-28
Lebanon24
14:23 | 2026-03-28
Lebanon24
14:03 | 2026-03-28
Lebanon24
14:00 | 2026-03-28
Lebanon24
13:44 | 2026-03-28
Lebanon24
13:24 | 2026-03-28
