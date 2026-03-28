رابطة خريجي الإعلام نعت الشهيدين شعيب وفتوني

نعت رابطة خريجي الاعلام في بيان، استشهاد الاعلاميين وفاطمة فتوني".

وقالت في بيان النعي: "باعتزاز وفخر وبقلوب ملؤها الغضب والحزن لافتقاد اعلاميين ميدانيين كبار تنعى رابطة خريجي الاعلام استشهاد الزملاء علي وفاطمة فتوني ورفاقهما المجاهدين الناقلين للحقيقة بالصوت والصورة لكل العدوانية الاسرائيلية ضد البشر والحجر وصولا للاعلاميين والاطقم الطبية والصحية. ان دماء الزملاء التي سالت على ارض الجنوب هي حبر وصورة الحق والحقيقة التي تدين الهمجية والعدوان المستمر على . وبهذه المناسبة تتقدم الرابطة من عائلتي شعيب وفتوني ومن مؤسساتهما ومن الجسم الاعلامي اللبناني بأحر مشاعر العزاء وندعو المسؤولين اللبنانيين العمل على ادانة هذا العدوان في جميع المحافل الدولية حفاظا على هذه الدماء الطاهرة"