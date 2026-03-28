"التيار الوطني" بعد استهداف الصحافيين: الحكومة مطالبة بالتحرك دولياً

أصدرت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في " " البيان الآتي: "مرة جديدة، يدفع ضريبة الحرب غاليًا من دماء الزملاء الصحافيين. إن الاستهداف المتعمد للزملاء فاطمة فتوني، وشقيقها المصور محمد، وعلي شعيب، يُعدّ جريمة حرب موصوفة بالغة الوضوح، ولم يعد مقبولًا أن تكتفي الحكومة بموقف المتفرّج إزاء هذه الجرائم المتكرّر".

وقال البيان إن "الحكومة مدعوّة إلى التوجّه نحو جميع الهيئات الدولية المعنية، لكشف هذه الانتهاكات وفضحها"، كما نناشد المؤسسات الإعلامية الدولية المعنية بحرية الصحافيين وأمنهم التدخّل، وفضح الإستهداف المتكرر للصحافيين اللبنانيين".