آخرهم علي شعيب وفاطمة فتوني.. صحافيون تعرّضوا لاعتداءات إسرائيلية خلال حرب الـ2026

28-03-2026 | 08:47
مرّة جديدة، يستهدف العدو الإسرائيلي الجسم الإعلامي في لبنان، وآخر جريمة في هذا الإطار كانت، اليوم السبت، حيث قصفت طائرة مُسيرة إسرائيلية سيارة كانت تقلُّ الزميلين علي شعيب (من قناة المنار) وفاطمة فتوني (من قناة الميادين)، على طريق عام جزين - جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهادهما إلى جانب شخصين آخرين.
 
 
 
 
الحادثة التي طالت الصحافيين، اليوم، ليست الأولى من نوعها، بل سبقتها حوادث أخرى طالت صحافيين في جنوب لبنان.. فما هي تلك الحوادث؟ وماذا تقول المعلومات عنها؟


1- إطلاق نار يطال الصحافي اللبناني محمد الجنّون قرب القليعة - جنوب لبنان


في بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان وتحديداً يوم 3 آذار 2026، وخلال جولة إعلامية في جنوب لبنان في محيط بلدة القليعة، تعرّض الصحافي محمد الجنُّون لإطلاق نار إسرائيلي في نقطة كان يسعى فيها الجيش الإسرائيلي للتمركز فيها داخل الأراضي اللبنانية، وتحديداً عند مثلث تل النحاس - القليعة - كفركلا.
 

وآنذاك، نجا الجنُّون من الحادثة من دون أن يُصاب بأذى، علماً أنه وثق ما حصل معه بالصدفة عبر مقطع فيديو انتشر بكثافة بعد الحادثة.
 
 


2- استهداف بالقرب من الصحافيين ستيف سويني وعلي سبيتي على جسر القاسمية
يوم 19 آذار 2026، أصيب مراسل قناة "روسيا اليوم" ستيف سويني وعلي سبيتي بجروح إثر استهداف إسرائيلي لجسر القاسمية في جنوب لبنان، وذلك خلال تغطية إعلامية هناك.
 

وحينها، وثق مقطع فيديو مشاهد ذاك الاستهداف، حيث جاء القصف في نقطة قريبة جداً من الصحافيين الذين أدوا رسالة مسجلة.
 
 
 
3- غارة في محيط تجمع للصحافيين في جنوب لبنان
يوم 23 آذار 2026، استهدف الطيران الإسرائيلي محيط جسر القاسمية في جنوب لبنان، حيث كانت يتجمع عددٌ من الصحافيين هناك لرصد أضرار عدوان استهداف الجسر، حيث قُطعت الطريق تماماً بين مدينتي صور وصيدا.
 

ووثقت مقاطع مصورة لحظة ذاك الاستهداف والذي تم اعتباره بمثابة رسالة ترهيب للصحافيين.
 
 
 

 
 
 


