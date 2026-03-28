"المنار" بعد استشهاد شعيب وفتوني: ثابتون على المبادئ مهما غلت التضحيات!

نعت قناة "المنار" العدوان الإعلامي علي شعيب والمراسلة فاطمة فتوني. وقالت في بيان: "ترجل فارس الاعلام المقاوم بعد طول جهاد، ونزفت عدسة المنار ومنبرها من جديد اغلى الدماء، فعميد الميدان الاعلامي الزميل علي شعيب شهيداً".

أضافت: "تزفه المنار جبهة اعلامية بحق، وسندا ورفيقا لاجيال من المقاومين واستاذا وقدوة لاجيال من الاعلاميين، رحل الزميل الشهيد بعد تاريخ من العمل الاعلامي الاحترافي في قناة المنار واذاعة النور، الذي لم يقدر عليه كل الكذب الصهيوني، فحاربهم بالصورة والصوت والكلمة، وطالما اصاب بهم مقتلا، منذ الصهيوني لجنوب حتى اعراس التحرير عام الفين، ومن عدوان الفين وستة الى معركة اولي البأس عام الفين واربعة وعشرين، ومن اول طلقات العصف المأكول التي فضح خلالها الزميل علي شعيب كذب ادعاءاتهم وخسائر جنودهم بالصوت والصورة، حتى اغتالوه بغارة حقد على سيارة للصحافيين عند طريق جزين في ، فارتقى الاعلامي الى الرتبة التي يستحق، شهيداً عزيزا وايقونة تسجل في تاريخ الاعلام اللبناني والمقاوم".

وتابعت: "مرة جديدة تشارك المنار الزميلة الميادين بعطاء والتضحية، وتنعى مراسلة الميادين الزميلة فاطمة فتوني التي استشهدت الغادر. وفي لحظة العزاء والاحتساب تعاهد المنار دماء الزميل الكبير الشهيد علي شعيب وكل الاعلاميين على طريق الحق، تعاهدهم بالثبات على المبادئ والقيم مهما غلت التضحيات، وبمواصلة الطريق ونقل الحقيقة حتى تحقيق النصر لشعبنا وبلدنا وامتنا بوجه الاجرام الصهيوني ".

وختمت: "تضع المنار هذا العدوان المتكرر على فرقٍ صحافية في ميدان عملها، برسم الجهات والوزارات المعنية ، والمنظمات الصحافية الدولية وتلك المعنية بحقوق الانسان، عسى ان يستفيق الضمير العالمي ويحين الحساب لهذا المجرم الاسرائيلي الخارج عن كل القوانين والاعراف".