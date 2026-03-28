لبنان

"المنار" بعد استشهاد شعيب وفتوني: ثابتون على المبادئ مهما غلت التضحيات!

Lebanon 24
28-03-2026 | 09:29
المنار بعد استشهاد شعيب وفتوني: ثابتون على المبادئ مهما غلت التضحيات!
المنار بعد استشهاد شعيب وفتوني: ثابتون على المبادئ مهما غلت التضحيات!
 نعت قناة "المنار" شهيد العدوان الإسرائيلي الإعلامي علي شعيب والمراسلة فاطمة فتوني. وقالت في بيان: "ترجل فارس الاعلام المقاوم بعد طول جهاد، ونزفت عدسة المنار ومنبرها من جديد اغلى الدماء، فعميد الميدان الاعلامي الزميل علي شعيب شهيداً".

أضافت: "تزفه المنار جبهة اعلامية بحق، وسندا ورفيقا لاجيال من المقاومين واستاذا وقدوة لاجيال من الاعلاميين، رحل الزميل الشهيد بعد تاريخ من العمل الاعلامي الاحترافي في قناة المنار واذاعة النور، الذي لم يقدر عليه كل الكذب الصهيوني، فحاربهم بالصورة والصوت والكلمة، وطالما اصاب بهم مقتلا، منذ الاحتلال الصهيوني لجنوب لبنان حتى اعراس التحرير عام الفين، ومن عدوان الفين وستة الى معركة اولي البأس عام الفين واربعة وعشرين، ومن اول طلقات العصف المأكول التي فضح خلالها الزميل علي شعيب كذب ادعاءاتهم وخسائر جنودهم بالصوت والصورة، حتى اغتالوه بغارة حقد على سيارة للصحافيين عند طريق جزين في جنوب لبنان، فارتقى الاعلامي الى الرتبة التي يستحق، شهيداً عزيزا وايقونة تسجل في تاريخ الاعلام اللبناني والمقاوم".

وتابعت: "مرة جديدة تشارك المنار الزميلة الميادين بعطاء الدم والتضحية، وتنعى مراسلة الميادين الزميلة فاطمة فتوني التي استشهدت بالعدوان الغادر. وفي لحظة العزاء والاحتساب تعاهد المنار دماء الزميل الكبير الشهيد علي شعيب وكل الشهداء الاعلاميين على طريق الحق، تعاهدهم بالثبات على المبادئ والقيم مهما غلت التضحيات، وبمواصلة الطريق ونقل الحقيقة حتى تحقيق النصر لشعبنا وبلدنا وامتنا بوجه الاجرام الصهيوني الاميركي".

وختمت: "تضع المنار هذا العدوان المتكرر على فرقٍ صحافية في ميدان عملها، برسم الجهات والوزارات المعنية اللبنانية، والمنظمات الصحافية الدولية وتلك المعنية بحقوق الانسان، عسى ان يستفيق الضمير العالمي ويحين الحساب لهذا المجرم الاسرائيلي الخارج عن كل القوانين والاعراف". 

 

