نجاة صليبا: استهداف الصحفيين انتهاك صارخ للقانون الدولي

شددت النائبة على أن "الصحفيين يُعدّون مدنيين محميّين بموجب القانون الدولي"، معتبرةً أن "استهدافهم يشكل انتهاكًا صارخًا واعتداءً مباشرًا على حرية التعبير، بغضّ النظر عن الاختلاف أو الاتفاق مع روايتهم".

وأكدت في بيان أن "قصف من يحمل كاميرا وميكروفون ليس عملاً عسكريًا، بل هو جريمة حرب"، مشيرةً إلى أن "ما يجري لا يمكن اعتباره حادثًا معزولًا، بل يأتي في سياق العدوان المنفلت الذي تمارسه ضد المدنيين العزّل".

ودعت إلى" اتخاذ موقف واضح، يتمثل في الإدانة والمحاسبة وتأمين الحماية اللازمة للصحفيين، في ظل تصاعد الاعتداءات".