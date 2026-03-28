تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مفتي صور وجبل عامل: استهداف المسعفين والصحفيين جريمة موصوفة بحق الإنسانية

Lebanon 24
28-03-2026 | 10:41
A-
A+
مفتي صور وجبل عامل: استهداف المسعفين والصحفيين جريمة موصوفة بحق الإنسانية
مفتي صور وجبل عامل: استهداف المسعفين والصحفيين جريمة موصوفة بحق الإنسانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 دان مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله" بشدة إقدام العدو الإسرائيلي على اغتيال خمسة مسعفين من جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في مراسم دفن أحد أبناء بلدتهم في بلدة زوطر الغربية – قضاء النبطية"، معتبراً أن" هذا الاعتداء يشكل جريمة موصوفة بحق الإنسانية، ويؤكد مجدداً الطبيعة الإجرامية لهذا العدو الذي لا يميّز بين مدني ومسعف وصحفي".

وأكد العلامة عبدالله في بيان أن" استهداف فرق الإسعاف أثناء أداء مهامها الإنسانية، وفي لحظات يفترض أن تكون محصّنة بالقيم والأعراف الدولية، يكشف حجم الانحطاط الأخلاقي الذي بلغه العدو، ويضرب بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني".

كما ندّد باغتيال الصحافي علي شعيب والصحافية فاطمة فتوني، معتبراً أن "استهداف الإعلاميين يهدف إلى طمس الحقيقة ومنع نقل الصورة الصادقة عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب اللبناني"، داعياً المؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية إلى "تحمّل مسؤولياتها في فضح هذه الانتهاكات".

وأشاد مفتي صور وجبل عامل" بتضحيات المسعفين والصحفيين"، مؤكداً أنهم "شهداء الكلمة والواجب الإنساني، وأن دماءهم ستبقى منارة للحق وصوتاً في وجه الظلم والعدوان".

وختم داعياً المجتمع الدولي إلى" التحرّك الفوري لوضع حد لهذه الجرائم المتكررة، وتأمين الحماية للمدنيين والعاملين في الحقلين الإنساني والإعلامي"، مؤكداً أن" صمود اللبنانيين سيبقى أقوى من كل محاولات الترهيب والعدوان". 

 

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24