مفتي صور وجبل عامل: استهداف المسعفين والصحفيين جريمة موصوفة بحق الإنسانية

دان مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله" بشدة إقدام العدو على اغتيال خمسة مسعفين من جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في مراسم دفن أحد أبناء بلدتهم في بلدة زوطر الغربية – قضاء "، معتبراً أن" هذا الاعتداء يشكل جريمة موصوفة بحق الإنسانية، ويؤكد مجدداً الطبيعة الإجرامية لهذا العدو الذي لا يميّز بين مدني ومسعف وصحفي".

وأكد العلامة عبدالله في بيان أن" استهداف فرق الإسعاف أثناء أداء مهامها الإنسانية، وفي لحظات يفترض أن تكون محصّنة بالقيم والأعراف الدولية، يكشف حجم الانحطاط الأخلاقي الذي بلغه العدو، ويضرب بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني".

كما ندّد باغتيال الصحافي علي شعيب والصحافية فاطمة فتوني، معتبراً أن "استهداف الإعلاميين يهدف إلى طمس الحقيقة ومنع نقل الصورة الصادقة عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب اللبناني"، داعياً المؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية إلى "تحمّل مسؤولياتها في فضح هذه الانتهاكات".

وأشاد مفتي صور وجبل عامل" بتضحيات المسعفين والصحفيين"، مؤكداً أنهم " الكلمة والواجب الإنساني، وأن دماءهم ستبقى منارة للحق وصوتاً في وجه الظلم والعدوان".

وختم داعياً إلى" التحرّك الفوري لوضع حد لهذه الجرائم المتكررة، وتأمين الحماية للمدنيين والعاملين في الحقلين الإنساني والإعلامي"، مؤكداً أن" صمود اللبنانيين سيبقى أقوى من كل محاولات الترهيب والعدوان".