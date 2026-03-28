بري: الوحدة ثم الوحدة

تعليقاً على العدوان المتواصل على والذي إستهدف اليوم المسعفين والإعلاميين وجنود قال دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه : الواجب الإنساني من متطوعي الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية ، والهيئة الصحية والصليب الأحمر ، وجنود الجيش اللبناني ومراسلي قناتي المنار والميادين علي شعيب وفاطمة فتوني وشقيقها محمد ، هم في حياتهم اليومية ورسالتهم الإنسانية شهود للحق والحقيقة ، صوتا وصورة وخير العمل ، مدافعين عن لبنان إلى أبعد مدى وصولاً إلى الشهادة غيلة وغدراً .



واضاف الرئيس بري : شهادتهم اليوم المعمدة بالدماء هي الحقيقة المطلقة حول طبيعة العدو الذي يستهدف لبنان ورسالية إنسانه ، هو بما لا يدع مجالا للشك جريمة حرب ترتكبها اسرائيل مع سبق الاصرار والترصد في مخالفة صريحة لكل القوانين والاعراف الإنسانية، نضعها برسم ومنظماته الحقوقية والانسانية لوجوب التحرك سريعا من اجل وقف الحرب التدميرية الاسرائيلية التي تستهدف لبنان وكل مقومات الحياة فيه، وهي دعوة للبنانيين لوجوب التمسك بالوحدة فيما بينهم، الوحدة ثم الوحدة .

وختم : الرحمة للشهداء، والصبر والسلوان لذويهم ، وحمى الله لبنان .

