تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وصول طائرة مساعدات الثانية من منظمات كنسية أميركية الى مطار بيروت

28-03-2026 | 11:14
A-
A+
وصول طائرة مساعدات الثانية من منظمات كنسية أميركية الى مطار بيروت
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 وصلت اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في استجابة إنسانية عاجلة لتفاقم الأوضاع في لبنان، طائرة المساعدات الثانية، محمّلة بنحو 53 طناً من المواد الطبية والإغاثية والغذائية، مقدّمة من منظمات كنسية أميركية بإشراف الكنيسة الإنجيلية، وبمتابعة مباشرة من القس سامي داغر ونائبه جان صليبي، دعماً للشعب اللبناني في ظل الظروف الراهنة.

وكان في استقبال الطائرة على أرض المطار وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز والمدير العام التنفيذي لمطار بيروت والمسؤول عن تنسيق رحلات المساعدات بين لبنان واميركا الدكتور جلال حيدر.

وتأتي هذه الشحنة استكمالاً لجهود إنسانية متواصلة، إذ سبق أن سيرت منظمة "Samaritan’s Purse" طائرة شحن من طراز Boeing 767 مطلع الأسبوع الجاري، محمّلة بأكثر من 48 طناً من المواد الإغاثية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة لأكثر من مليون نازح اضطروا لمغادرة منازلهم في جنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة.

وتضمنت المساعدات مستلزمات أساسية للإيواء، وأدوية حيوية – بينها أدوية لمرضى القلب – إضافة إلى آلاف الأطقم المنزلية، ومواد النظافة الشخصية، والبطانيات، وحاويات المياه، ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية، ما يشكّل شريان حياة للعائلات التي نزحت بشكل مفاجئ وتعيش حالياً في ظروف صعبة، سواء لدى أقاربها أو في مبانٍ غير مكتملة أو مخيمات مؤقتة.

وانطلقت رحلة الشحن من مدينة غرينسبورو في الولايات المتحدة، حيث أشرف فريق الطيران التابع للمنظمة على تجهيز الحمولة، في مشهد إنساني بدأ بالدعاء قبل الإقلاع، وانتهى بتفريغ المساعدات في بيروت تمهيداً لتوزيعها على المستفيدين. وتعمل المنظمة بالتنسيق مع الكنائس المحلية لضمان وصول الدعم إلى مختلف الفئات في المجتمع اللبناني، من مسلمين ومسيحيين ودروز، في رسالة تضامن عابرة للانتماءات. وفي هذا السياق، قال رئيس المنظمة فرانكلين غراهام إنهم يثمّنون دور الكنائس المحلية في خدمة مجتمعاتها، معرباً عن أمله في أن يعمّ السلام منطقة الشرق الأوسط.

وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من الجهود الميدانية التي شملت توزيع طرود غذائية على مئات العائلات، إضافة إلى تأمين مستلزمات طارئة داخل لبنان، مثل الحفاضات ومواد النظافة والعكازات، مع تركيز خاص على الفئات الأكثر هشاشة. 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول طائرة مساعدات من ايطاليا الى مطار بيروت
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يشكر ماكرون على وصول 60 طناً من المساعدات الفرنسية إلى مطار بيروت
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24
من منظمة الصحة العالمية.. طائرة مساعدات إلى لبنان
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الأشغال الكويتية: طائرة مسيّرة ثانية استهدفت مشروع مطار الكويت الجديد
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24

مطار رفيق الحريري

الولايات المتحدة

المدير العام

الشرق الأوسط

رفيق الحريري

جنوب لبنان

الحريري

اميركا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:54 | 2026-03-28
Lebanon24
14:23 | 2026-03-28
Lebanon24
14:03 | 2026-03-28
Lebanon24
14:00 | 2026-03-28
Lebanon24
13:44 | 2026-03-28
Lebanon24
13:24 | 2026-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24