اكتشاف نفق بين لبنان وسوريا.. إليكم مكانه

نقلت وكالة " " عن والاتصال في قولها، اليوم السبت، إنَّ وحدات من الجيش العربي السوري اكتشفت نفقاً يصلُ بين الأراضي السورية واللبنانية قرب قرية حوش السيد علي غرب حمص.



وذكرت الوكالة أنَّ "النفق كان يُستخدم من قبل ميليشيات لبنانية، وقامت الجهات المُختصة في الجيش بإغلاقه".



وفي وقتٍ سابق، اليوم، تمكنت وحدات من حرس الحدود في الجيش العربي السوري من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة من باتجاه منطقة جرود عسال الورد على الشريط الحدودي.



وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في لـ"سانا" أن تبادلاً لإطلاق النار جرى مع المهربين الذين لاذوا بالفرار.

