اكتشاف نفق بين لبنان وسوريا.. إليكم مكانه

28-03-2026 | 13:02
اكتشاف نفق بين لبنان وسوريا.. إليكم مكانه
اكتشاف نفق بين لبنان وسوريا.. إليكم مكانه photos 0
نقلت وكالة "سانا" السورية عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية قولها، اليوم السبت، إنَّ وحدات من الجيش العربي السوري اكتشفت نفقاً يصلُ بين الأراضي السورية واللبنانية قرب قرية حوش السيد علي غرب حمص.

وذكرت الوكالة أنَّ "النفق كان يُستخدم من قبل ميليشيات لبنانية، وقامت الجهات المُختصة في الجيش بإغلاقه".

وفي وقتٍ سابق، اليوم، تمكنت وحدات من حرس الحدود في الجيش العربي السوري من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة القادمة من لبنان باتجاه منطقة جرود عسال الورد على الشريط الحدودي.

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ"سانا" أن تبادلاً لإطلاق النار جرى مع المهربين الذين لاذوا بالفرار.
 
 
 

مواضيع ذات صلة
إتصالات قمة بين لبنان فرنسا وسوريا وتصاعد الكلام عن تباين بين عون وبري بشأن المبادرة الرئاسية
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 23:59:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان أميركي يخصّ لبنان والجيش.. ماذا قال عن "اكتشاف نفق للحزب"؟
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 23:59:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي: إقرار اتفاقية نقل المحكومين السوريّين الخطوة الأولى في مسار تنقية العلاقات بين لبنان وسوريا
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 23:59:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جسر غير شرعي يعيد فتح خطوط التهريب بين لبنان وسوريا
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 23:59:19 Lebanon 24 Lebanon 24

