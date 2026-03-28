تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن

تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
11
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
اكتشاف نفق بين لبنان وسوريا.. إليكم مكانه
Lebanon 24
28-03-2026
|
13:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت وكالة "
سانا
"
السورية
عن
إدارة الإعلام
والاتصال في
وزارة الدفاع السورية
قولها، اليوم السبت، إنَّ وحدات من الجيش العربي السوري اكتشفت نفقاً يصلُ بين الأراضي السورية واللبنانية قرب قرية حوش السيد علي غرب حمص.
وذكرت الوكالة أنَّ "النفق كان يُستخدم من قبل ميليشيات لبنانية، وقامت الجهات المُختصة في الجيش بإغلاقه".
وفي وقتٍ سابق، اليوم، تمكنت وحدات من حرس الحدود في الجيش العربي السوري من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة
القادمة
من
لبنان
باتجاه منطقة جرود عسال الورد على الشريط الحدودي.
وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في
وزارة الدفاع
لـ"سانا" أن تبادلاً لإطلاق النار جرى مع المهربين الذين لاذوا بالفرار.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24