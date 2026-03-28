تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
11
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
القصف مستمر.. غارات إسرائيلية على الجنوب وعدد الشهداء يرتفع
Lebanon 24
28-03-2026
|
17:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
شنّ العدو
الإسرائيلي
، اليوم السبت، سلسلة هجمات استهدفت مناطق مختلفة في
لبنان
.
وطال القصف بلدات
قبريخا، تولي، بني
حيان
، وادي السلوقي، باتوليه، دير قانون رأس
العين
،
رومين، عنقون، ياطر، العيشية، كوثرية الرز، كفررمان،
كونين
، بنت جبيل،
جويا
، ميفدون، شوكين، النبطية، مشغرة، جويا، دبعال، عربصاليم - مجرى نهر الوادي الأخضر.
أيضاً، عمد الجيش الاسرائيلي إلى إحراق منازل في بلدة عدشيت
القصير
قضاء مرجعيون.
ومساء، نشرت
وزارة الصحة العامة
التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 28 آذار ارتفع إلى 1189، كما ارتفع عدد الجرحى الى 3427.
ومساء السبت، أعلنت
وزارة الصحة
، أنَّ غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفرتبنيت قضاء النبطية أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين.
وذكرت الوزارة أن الغارة نفسها أدت إلى إصابة أربعة آخرين بجروح.
وكانت الوزارة تحدثت، مساء السبت، عن استشهاد 7 أشخاص، 6 سوريين من بينهم طفل ولبناني، جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الحنية -
جنوب لبنان
.
كذلك، أسفرت الغارة نفسها عن إصابة 9 سوريين بجروح.
وفي غارة أخرى على دير الزهراني، قالت الوزارة إنها أدت إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة 8 آخرين بجروح.
وزارة الصحة العامة
وزارة الصحة
جنوب لبنان
الإسرائيلي
إسرائيل
الشهداء
القصير
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24