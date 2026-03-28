القصف مستمر.. غارات إسرائيلية على الجنوب وعدد الشهداء يرتفع

شنّ العدو ، اليوم السبت، سلسلة هجمات استهدفت مناطق مختلفة في .

وطال القصف بلدات قبريخا، تولي، بني ، وادي السلوقي، باتوليه، دير قانون رأس ، رومين، عنقون، ياطر، العيشية، كوثرية الرز، كفررمان، ، بنت جبيل، ، ميفدون، شوكين، النبطية، مشغرة، جويا، دبعال، عربصاليم - مجرى نهر الوادي الأخضر.

أيضاً، عمد الجيش الاسرائيلي إلى إحراق منازل في بلدة عدشيت قضاء مرجعيون.

ومساء، نشرت التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان. وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 28 آذار ارتفع إلى 1189، كما ارتفع عدد الجرحى الى 3427. ومساء السبت، أعلنت ، أنَّ غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفرتبنيت قضاء النبطية أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين.

وذكرت الوزارة أن الغارة نفسها أدت إلى إصابة أربعة آخرين بجروح.

وكانت الوزارة تحدثت، مساء السبت، عن استشهاد 7 أشخاص، 6 سوريين من بينهم طفل ولبناني، جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الحنية - .

كذلك، أسفرت الغارة نفسها عن إصابة 9 سوريين بجروح.

وفي غارة أخرى على دير الزهراني، قالت الوزارة إنها أدت إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة 8 آخرين بجروح.








