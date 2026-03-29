لبنان

عزيز وحيدر جالا في أرجاء المطار للاطلاع على سير العمل

Lebanon 24
29-03-2026 | 09:43
عزيز وحيدر جالا في أرجاء المطار للاطلاع على سير العمل
 جال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز، برفقة المدير العام التنفيذي لمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت  الدكتور جلال حيدر، في أرجاء المطار، للاطلاع ميدانيا على سير العمل، كما زارا برج المراقبة حيث شهدا إقلاع إحدى طائرات الخطوط الجوية الأردنية.



وأوضح حيدر أن "الأرقام عكست واقعاً مغايراً تماماً لما يُشاع، إذ سجّل المطار منذ ساعات الصباح إقلاع 13 رحلة ووصول 8 رحلات، مع توقعات بارتفاع عدد الرحلات الإجمالي إلى نحو 20 رحلة خلال اليوم، ما يؤكد استمرارية العمل بوتيرة طبيعية".



وشدد على أن "حركة المطار منتظمة وتسير وفق المعايير المعتمدة"، داعياً إلى "ضرورة التوقف عن نشر الأخبار الكاذبة التي من شأنها إثارة القلق بين المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان والمنطقة". كما أشار إلى أن "ما يستحق الإشادة هو استمرار الملاحة الجوية، لا محاولة التشويش عليها بإثارة الشائعات".



وشدد حيدر على "أهمية التوجيهات الرسمية التي نتلقاها من المسؤولين وبالأخص معالي وزير الأشغال العامة والنقل بشكل خاص والحكومة بشكل عام لاستمرارية هذا المرفق الحيوي الهام لخدمة الوطن والمواطنين".
