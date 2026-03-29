تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

سلسلة بيانات من "حزب الله"... ماذا استهدف؟

29-03-2026 | 09:44
سلسلة بيانات من حزب الله... ماذا استهدف؟
سلسلة بيانات من حزب الله... ماذا استهدف؟ photos 0
أعلن "حزب الله" في بيانات متتالية أنّه استهدف:

- دبابة ميركافا في خلة الجوار عند أطراف بلدة بيت ليف، بصاروخ موجه، وحقق اصابة مباشرة. 

- دبابتَي ميركافا في بلدة البيّاضة بالصواريخ الموجّهة وحقّق إصابات مباشرة. 

- دبابة ميركافا في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّق إصابة مباشرة. 

كما اعلن أنّه "اشتبك مع قوّة إسرائيليّة عند الأطراف الشرقيّة لبلدة شمع من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، وتمّ استهداف دبّابة ميركافا بالأسلحة المباشرة وقذائف "التاندوم".

وأضاف "حزب الله: "حاولت قوّة من الجيش الإسرائيلي التسلّل الى منطقة الفريز في بلدة عيناتا من جهة بلدة عيترون الحدوديّة، ولدى وصولها إلى نقطة كمين مُعدّ مسبقاً في منطقة غدماثا،  تمّ تفجير عبوتين ناسفتين بجنود القوّة وآليّاتها ثم تمّ التحام معها بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والقذائف الصاروخيّة المباشرة. كما تمّ استهداف دبّابتَي ميركافا بمحلّقتين انقضاضيّتين".
Advertisement
