عكار استقبلت أحد الشعانين بصلوات وزياحات ورسائل محبة وسلام

أحيت الطوائف التي تتبع التقويم في أحد الشعانين، في أجواء إيمانية مميزة عمّت القرى والبلدات، حيث أُقيمت القداديس والزياحات في مختلف الكنائس، بمشاركة واسعة من المؤمنين.







وشهدت الكنائس توافد العائلات والأطفال الذين حملوا سعف النخل وأغصان ، في مشهد رمزي يجسّد استقبال السيد لدى دخوله إلى أورشليم، وسط تراتيل وأناشيد خاصة بالمناسبة، عبّرت عن معاني السلام والمحبة والرجاء.







وفي القديسة مورا في القبيات، ترأس النائب الأسقفي العام في عكار الخوراسقف الياس جرجس قداس أحد الشعانين، وألقى كلمة شدّد فيها على أهمية التمسك بقيم يسوع المسيح المخلّص، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، داعيًا إلى نشر المحبة والسلام بين الناس.







واختُتم القداس بزياح ومسيرة جابت أرجاء البلدة، وسط أجواء من الصلاة والترانيم، وبمشاركة حاشدة من المؤمنين.







وتُعدّ هذه المناسبة مدخلًا إلى أسبوع الآلام في التقويم المسيحي، حيث تستكمل الصلوات والطقوس وصولًا إلى المجيد.

