Advertisement
لبنان
عكار استقبلت أحد الشعانين بصلوات وزياحات ورسائل محبة وسلام
Lebanon 24
29-03-2026
|
10:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحيت الطوائف
المسيحية
التي تتبع التقويم
الغربي
في
عكار
أحد الشعانين، في أجواء إيمانية مميزة عمّت القرى والبلدات، حيث أُقيمت القداديس والزياحات في مختلف الكنائس، بمشاركة واسعة من المؤمنين.
وشهدت الكنائس توافد العائلات والأطفال الذين حملوا سعف النخل وأغصان
الزيتون
، في مشهد رمزي يجسّد استقبال السيد
المسيح
لدى دخوله إلى أورشليم، وسط تراتيل وأناشيد خاصة بالمناسبة، عبّرت عن معاني السلام والمحبة والرجاء.
وفي
كنيسة
القديسة مورا في القبيات، ترأس النائب الأسقفي
الماروني
العام في عكار الخوراسقف الياس جرجس قداس أحد الشعانين، وألقى كلمة شدّد فيها على أهمية التمسك بقيم يسوع المسيح المخلّص، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، داعيًا إلى نشر المحبة والسلام بين الناس.
واختُتم القداس بزياح ومسيرة جابت أرجاء البلدة، وسط أجواء من الصلاة والترانيم، وبمشاركة حاشدة من المؤمنين.
وتُعدّ هذه المناسبة مدخلًا إلى أسبوع الآلام في التقويم المسيحي، حيث تستكمل الصلوات والطقوس
الدينية
وصولًا إلى
عيد الفصح
المجيد.
Advertisement
Advertisement
