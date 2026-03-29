تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

عكار استقبلت أحد الشعانين بصلوات وزياحات ورسائل محبة وسلام

Lebanon 24
29-03-2026 | 10:13
A-
A+
عكار استقبلت أحد الشعانين بصلوات وزياحات ورسائل محبة وسلام
عكار استقبلت أحد الشعانين بصلوات وزياحات ورسائل محبة وسلام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أحيت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي في عكار أحد الشعانين، في أجواء إيمانية مميزة عمّت القرى والبلدات، حيث أُقيمت القداديس والزياحات في مختلف الكنائس، بمشاركة واسعة من المؤمنين.



وشهدت الكنائس توافد العائلات والأطفال الذين حملوا سعف النخل وأغصان الزيتون، في مشهد رمزي يجسّد استقبال السيد المسيح لدى دخوله إلى أورشليم، وسط تراتيل وأناشيد خاصة بالمناسبة، عبّرت عن معاني السلام والمحبة والرجاء.



وفي كنيسة القديسة مورا في القبيات، ترأس النائب الأسقفي الماروني العام في عكار الخوراسقف الياس جرجس قداس أحد الشعانين، وألقى كلمة شدّد فيها على أهمية التمسك بقيم يسوع المسيح المخلّص، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، داعيًا إلى نشر المحبة والسلام بين الناس.



واختُتم القداس بزياح ومسيرة جابت أرجاء البلدة، وسط أجواء من الصلاة والترانيم، وبمشاركة حاشدة من المؤمنين.



وتُعدّ هذه المناسبة مدخلًا إلى أسبوع الآلام في التقويم المسيحي، حيث تستكمل الصلوات والطقوس الدينية وصولًا إلى عيد الفصح المجيد.
لبنان

أفراح ومناسبات

عيد الفصح

المسيحية

الماروني

الدينية

الزيتون

مسيحية

المسيح

ماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-03-29
Lebanon24
16:10 | 2026-03-29
Lebanon24
16:00 | 2026-03-29
Lebanon24
15:41 | 2026-03-29
Lebanon24
15:29 | 2026-03-29
Lebanon24
15:15 | 2026-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24