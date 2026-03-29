تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

المفتي قبلان: علينا أن نعمل للتلاقي الوطني ومنع الفتنة

Lebanon 24
29-03-2026 | 10:25
A-
A+
المفتي قبلان: علينا أن نعمل للتلاقي الوطني ومنع الفتنة
المفتي قبلان: علينا أن نعمل للتلاقي الوطني ومنع الفتنة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "ما يجري في المنطقة هو نسف لمفهوم السلطات والأنظمة التقليدية"، محذرا من أن الشرق الاوسط "لن يعود كما كان".



ووجه رسالة "الى الشعب اللبناني والقوى السياسية المحترمة"، جاء فيها: "لأن التاريخ قد لا يُنتِج لبنان آخر، ولأنّ اللحظة مصيرية فإنني أتوجه للشعب اللبناني العزيز والقوى السياسية المحترمة أن أدركوا لبنان قبل فوات الأوان، لأن ما يجري بالمنطقة حرب هدفها نسف مفهوم السلطات والأنظمة التقليدية بالشرق الأوسط، والمحسوم بعد الحرب الأميركية الإيرانية أن الشرق الأوسط لن يعود كما كان، وواقع المنطقة تغيّر وسيتغير، كما أنّ مفهوم الهيمنة الأميركية انتهى كناظم مرجعي وسط عالم يتغير بسرعة لصالح تعددية القطب فيما الأسواق والتقنية والقدرات البشرية وترسانة الفكر والإمكانات الخلاّقة وقدرات الحرب تعيد تجذّرها في قلب آسيا كأساس جديد للعالم الجديد، واللحظة "للبنان الداخلي" لا مفصولاً عن العالم بل كأساس داخلي قوي للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، والحقيقة أنّ لبنان منذ نشأته يعاني من أزمة سلطة وتكوين هيكلي وفهم وظيفي فضلاً عن الأزمات التي لها علاقة بالخوف وعقدة الكيانات المغلقة والمشاريع الوافدة، ويمكن القول بأنّ أزمة لبنان بنيوية وفكرية وواقع بنائه السياسي هشّ، بسبب خلفيات لها علاقة بقنابل الأفكار والنزعة السياسية وليس بإمكانية العيش المشترك الذي يجيده الشعب اللبناني بأحسن وجه".



وأكد أن "هذا الأمر يطال بنية لبنان منذ نشأته وتتابع كذلك مع خبصة 1943 وتباعاً مع فشل مقولة الدولة الضامنة والخلل الوظيفي للمشروع الوطني الذي تأسس وفق مبدأ "خدمة طائفة قبالة الطوائف" ودولة الطبقة النخبة قبالة الطبقة الثانية والثالثة والرابعة، ثم تمت إعادة تظهير هذا البلد عبر صيغة "المحاصصة بين جاليات طائفية" وعلى حساب حقوق المواطنة وما يلزم للعائلة اللبنانية كعائلة لبنانية، ثمّ ليعود ويغرق بنار الأزمات الخارجية مع اللعنة الصهيونية واللعبة البريطانية الغربية ثم الأميركية الشرق أوسطية، ثم مع شعار أمريكا أولاً الذي اعتمده الرئيس شمعون، وما تبع ذلك من تدويل ونزاعات إقليمية انتهت بكشف الدولة عن أسوأ أزماتها سيما أزمتها الفكرية، ومعها كان من السهل جداً السقوط بفتنة 1958 التي أسست للحرب الأهلية الكبيرة، ومعها بدا لبنان بلا هوية أو نواة وطنية وسط خصومة يمكن تلافيها، وانتهى الأمر بحرب أهلية طالت أولاً الأساس الفكري لمفهوم الدولة والسلطة ومعنى الشراكة الوطنية والعائلة اللبنانية، ثم لتتلاقى مع الإحتلال الصهيوني الذي احتل العاصمة بيروت عام 1982، وذلك وسط أزمة هوية وخصومة فكرية وانقسام عامودي طال صميم العقيدة الوطنية التي تأسس وفقها لبنان، وحتى اليوم للأسف ما زالت هذه الحيثية تهدم أمل اللبنانيين بشدة، ولا شك أن السلطة عاجزة بنيوياً ووظيفياً مع علم أنه كان يمكن تلافي ذلك بألف طريقة وطريقة، إلا أن الأخطر من ذلك أن لبنان ما زال يتأثر بشدة بمن يحتكر السلطة، وهذا يعني أن الفشل الداخلي حوّل لبنان إلى ملعب إقليمي دولي على طريقة "من يتلزّم السلطة يتصرف بها كيفما يشاء"، والثابت المطلق بكل هذه المعادلة أن الشعب اللبناني من كل الطوائف بقي أكثر تماسكاً من القوى السياسية وأكثر إصراراً على العيش المشترك ولبنان الواحد، وهذا ما نريده اليوم، وهو يدور مدار حماية لبنان عن طريق منع السلطة وطواقمها من ضرب صميم القيم التاريخية والعقيدة الوطنية التي واكبت النشأة السياسية للبنان، وكون فلان رئيساً لا يعني أنه نابليون لبنان أو تشرشل بيروت، وهذا يفترض تمكين القيود المرجعية على السلطة وإلا أصبح  لبنان في خبر كان، وللتاريخ أقول: الأكلجيّة بالسلطة وجماعة الوكلاء هم أساس أزمات لبنان تاريخياً وما زالوا كذلك حتى هذه الساعة المصيرة من تاريخ لبنان، وبهذا المجال لا بد من "دسترة خيارات السلطة"، وهذا يضعنا في قلب خيارات الشعب اللبناني، لأنّ القضاء والإدارة وباقي الأجهزة والمكاتب والجهات الضامنة من جانب الصيغة القانونية تعمل كتابع سياسي يعتاش على ولاء السلطة وطواقمها، وهنا تكمن الكارثة الوطنية، وطبعاً لا خيانة أكبر من هذه الخيانة، لأنّ لبنان كله بين يدي القضاء والأجهزة والمؤسسات المختلفة والتي المفروض أنها الرقيب الصارم على السلطة وعقلها وخياراتها، فيما واقع هذه الجهات والمؤسسات والكيانات أنها ليست أكثر من طفل خانع يرتضع رضا السلطة منزوعة القيود. ولذلك اللحظة للبنان الوطني الجامع بعيداً عن رئيس مفروض بالقوة أو شخصية قادتها الدبابة أو فرضتها حرب مجرمة أو واقع دولي أو إقليمي يعيد إنتاج شخصيات لا تعرف من لبنان إلا الإسم، ولا أحد يتحمّل المسؤولية أكثر من الجهات القضائية والأجهزة والمؤسسات والكيانات المختلفة التي تكونت على أساسها صيغة الدولة، لأن السلطة بلا قيود القضاء والأجهزة المختلفة تتحول مزرعة ملك كما هي حال السلطة في هذا البلد المفتوح على كل أسواق العالم، وهنا منشأ الأزمة مع السلطة السياسية الجديدة، لأنها لا تجيد قراءة التاريخ ولا تعرف حقيقة ما يصلح للبنان، ولا تهتم لصميم المصالح السيادية، وتتعامل مع شروط حماية وقيام هذا البلد بطريقة خطيرة، ولا يهمّها مفهوم العقيدة الوطنية أو القيم الأخلاقية التي تحكم السلطة وطبيعة خياراتها، وواقع لبنان صريح بأنه لا يمكن القبول بنابليون جديد، أو لويس الرابع عشر وغيرهم، لأن واقع لبنان محسوم بأنه لا يستطيع حمل هذه النماذج، وفكرة تطويب البلد لم يستطعها من سبق ليستطعها من لحق، ومن يركب السلطة عليه التفكير ألف مرة قبل أي خيار سياسي، وخطأ السلطة بألف خطأ، والمفروض أن نعمل  للأمان الوطني والتلاقي اللبناني ومنع الجنون والتشظي الداخلي ووأد الفتنة وتأكيد القيود التأسيسية للبنان، وما يجري بالشرق الأوسط يخدم مبدأ التلاقي لا الإنقسام، خاصة أن هيمنة واشنطن وتل أبيب تتساقط بشكل متعرج وسريع، والكنيسة والمسجد والشارع الإسلامي والمسيحي مطالب بتحمل مسؤولياته الوطنية، لأن من يخسر لبنان لن يربح العالم، والمطلوب أن نربح لبنان الممنوع على لعبة السفارات وفتنة الإنتداب الجديد".
مواضيع ذات صلة
المفتي قبلان : لتكن الدولة بحجم المسؤولية التاريخية للعقيدة الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 02:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان: المساس بعقيدة الجيش كارثة وجودية
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 02:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان ناعيا الخامنئي: شهادة عظيمة على طريق آبائه المعصومين
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 02:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان: لا قيمة للعمل الفردي ولا بد من أحلاف إقليمية قوية
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 02:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

البريطانية

الإيرانية

اللبنانية

البريطاني

الإيراني

واشنطن

القضاء

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-03-29
Lebanon24
16:10 | 2026-03-29
Lebanon24
16:00 | 2026-03-29
Lebanon24
15:41 | 2026-03-29
Lebanon24
15:29 | 2026-03-29
Lebanon24
15:15 | 2026-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24