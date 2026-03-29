المفتي عبد الله أطلق مبادرة لإغاثة النازحين

أطلق مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله مبادرة إنسانية تحت عنوان "خير الزاد"، بالتعاون مع مكتب المرجع الديني السيد السيستاني في ، وبمتابعة خاصة من مدير مكتبه في حامد الخفاف.







وتتولى إدارة مطعم معهد الإمام الصادق في الغازية توزيع أكثر من ألفي وجبة ساخنة يومياً على في خمسة مراكز وعدد من البلدات، إضافة إلى الأهالي الصامدين.







وأكد العلامة عبدالله أن هذه المبادرة جاءت منذ بدء العدوان الأخير على لبنان "وفاءً لحق النازحين والصامدين وحفاظاً على كرامتهم"، مشيراً إلى "مساهمة أهل الخير أصحاب الأيادي البيضاء في إنجاحها، ولا سيما مكتب السيد السيستاني".







وختم بالدعاء "لعودة النازحين إلى بيوتهم قريباً، والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى"، مقدماً التعازي لذوي .



