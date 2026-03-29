لبنان

بقعوني ترأس قداس أحد الشعانين.. ودعوة الى الفرح والسلام

Lebanon 24
29-03-2026 | 10:51
بقعوني ترأس قداس أحد الشعانين.. ودعوة الى الفرح والسلام
بقعوني ترأس قداس أحد الشعانين.. ودعوة الى الفرح والسلام photos 0
ترأس متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني قداس أحد الشعانين، في كنيسة القديس يوحنا الذهبي الفم طريق الشام، بحضور المطران كيرلس سليم بسترس وعاونه النائب العام الارشمندريت كميل ملحم والنائب القضائي الايكونومس القاضي اندره فرح. وخدمت القداس جوقة المطرانية بقيادة المرنم ايلي اسعد وبحضور حشد كبير من المؤمنين. 



 



العظة

بعد الانجيل المقدس، القى المطران بقعوني عظة، اعتبر فيها أن نص رسالة القديس بولس في هذا العيد تدعو إلى الفرح والسلام حتى في الظروف الصعبة، رغم أن الواقع مليء بالحروب والأزمات. 

 



وقال: "جاء في رسالة القديس بولس إلى أهل فيليبي: " افرحوا بالرب دائما وأقول افرحوا، لا تكونوا في هم من أي شيء فإن الرب قريب".  



أضاف: "تدعو هذه الرسالة الى الفرح الدائم وعدم القلق، بل رفع الصلوات إلى الله بثقة وشكر".



واعتبر ان "الفكرة الأساسية من أحد الشعانين ووجود الاطفال للإحتفالات رغم كل الظروف الصعبة، هي التعلّم منهم،

فهم يعيشون الفرح ببساطة لأنهم يثقون بوالديهم ولا ينشغلون بالهموم. وكذلك المؤمن مدعوّ لأن يثق بالله كأبٍ يرعاه، فيعيش الطمأنينة رغم تقلبات الحياة".

 



ورأى أن "الفرح الحقيقي لا يأتي من الظروف، بل من الإيمان والثقة بالله، والصلاة الممزوجة بالشكر، مثل ثقة الأطفال بأهلهم".



وفي ختام القداس، أقيم زياح الشعانين في باحة المطرانية، وقد غصت الباحات الداخلية والساحات بالمؤمنين واولادهم للمشاركة في زياح العيد.
