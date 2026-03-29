تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المرتضى معايدا اللبنانيين: رغم كل الوجع سنبقى نقول هوشعنا في الأعالي

Lebanon 24
29-03-2026 | 10:52
A-
A+
المرتضى معايدا اللبنانيين: رغم كل الوجع سنبقى نقول هوشعنا في الأعالي
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وجّه الوزير السابق القاضي محمد وسام المرتضى معايدةً للبنانيين بمناسبة أحد الشعانين، وقال: "في أحد الشعانين، حيث ترتفع أغصان الزيتون صلاةً للمحبّة والرحمة، تُمعن يد القمع والعدوان في قمعها واجرامها. فبعد اغلاقها ابواب المسجد الأقصى، ها هي تتمادى لتمنع الناس عن كنيسة القيامة الذي لم تُغلق أبوابها منذ قرون".



أضاف: "كأنّ التاريخ كلّه يقف مذهولًا: كيف يُمنع القدّاس في الموضع الذي انبثق منه الروحُ البهي الإلهي الذي اتى لينير قلوب البشر ودروبهم في كلّ زمان ومكان؟ هي ليست حادثة عابرة، بل عيّنة تفضح نوايا الصهاينة، وجرحاً آخر في قلب الإيمان، واعتداءٌ على معنى الشعنينة ذاتها؛ فالمسيح الذي استقبله المؤمنون بالسُعُف والزيتون، يستقبله اليوم، هؤلاء الذين ينكرونه ويخافونه، بالحواجز والأسلاك، ويمنعون خطاه من بلوغ المذبح".



وتابع: "ومع ذلك، يبقى الإيمان اقوى من اعداء الإنسانية الذين باعوا ارواحهم للشيطان، وتبقى مواسمنا المقدّسة، ومنها الشعنينة، أقوى من القمع والمنع، لأنّ المسيح الذي قدم لينير ويخلّص لا يمكن أن تُحبس رسالته خلف بوابة، ولأنّ الصلاة، وإن مُنعت في الحجر، تُقام في القلوب التي لا  تنهزم او تنكسر ولا سبيل لخضوعها الاّ لله".



وختم المرتضى: "مباركة ايامكم يا شعب لبنان رغم كل شيء سوف نتضرّع: هوشعنا في الأعالي.. يا ربّ احمِ وطننا وثبّتنا في وجه الظالمين".
Advertisement
المسجد الأقصى

قاضي محمد

الصهاينة

القيامة

الزيتون

الأقصى

المسجد

الرحمة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24