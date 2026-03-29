رجي: ما تقوم به إيران يتجاوز كل الحدود المقبولة

شارك والمغتربين يوسف رجي، عبر تقنية ال"فيديو كونفرنس"، في أعمال 165 لمجلس على المستوى الوزاري، المخصصة لبحث الاعتداءات على سيادة وسلامة أراضيها.



وفي مداخلته، جدّد رجي إدانته الشديدة للانتهاكات الإيرانية التي طالت أمن الدول العربية الشقيقة وسيادتها، مؤكداً أن "ما يجري يتجاوز كل الحدود المقبولة ويستوجب الإدانة القاطعة بكل المعايير والأعراف الدولية". وأكد "وقوف الثابت إلى جانب هذه الدول وشعوبها في مواجهة هذه الانتهاكات الصارخة".



كما أعرب عن امتنانه "للمواقف العربية الداعمة للبنان في مواجهة الاعتداءات ، وللجهود المتواصلة التي تبذلها الدول العربية من أجل وقف التصعيد وتعزيز الاستقرار".



وختم رجي معبرا عن تقديره "للدعم العربي الراسخ لقرارات الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وبسط سيادتها الفعلية على كامل أراضيها، ووضع حدٍّ لكل الأعمال العسكرية الخارجة عن القانون".

