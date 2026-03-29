تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رجي: ما تقوم به إيران يتجاوز كل الحدود المقبولة

Lebanon 24
29-03-2026 | 11:38
A-
A+


رجي: ما تقوم به إيران يتجاوز كل الحدود المقبولة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شارك وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، عبر تقنية ال"فيديو كونفرنس"، في أعمال الدورة 165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المخصصة لبحث الاعتداءات الإيرانية على سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها.

وفي مداخلته، جدّد رجي إدانته الشديدة للانتهاكات الإيرانية التي طالت أمن الدول العربية الشقيقة وسيادتها، مؤكداً أن "ما يجري يتجاوز كل الحدود المقبولة ويستوجب الإدانة القاطعة بكل المعايير والأعراف الدولية". وأكد "وقوف لبنان الثابت إلى جانب هذه الدول وشعوبها في مواجهة هذه الانتهاكات الصارخة".

كما أعرب عن امتنانه "للمواقف العربية الداعمة للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وللجهود المتواصلة التي تبذلها الدول العربية من أجل وقف التصعيد وتعزيز الاستقرار".

وختم رجي معبرا عن تقديره "للدعم العربي الراسخ لقرارات الحكومة اللبنانية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وبسط سيادتها الفعلية على كامل أراضيها، ووضع حدٍّ لكل الأعمال العسكرية الخارجة عن القانون".
Advertisement
جامعة الدول العربية

الحكومة اللبنانية

الدول العربية

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24