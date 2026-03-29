|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
لبنان

بعد انتهاء مهلة "الخارجية".. السفير الإيراني لن يغادر بيروت

29-03-2026 | 11:57
بعد انتهاء مهلة الخارجية.. السفير الإيراني لن يغادر بيروت
بعد انتهاء مهلة الخارجية.. السفير الإيراني لن يغادر بيروت photos 0
أفاد مصدر دبلوماسي إيراني لوكالة "فرانس برس" بأن السفير الإيراني المعيّن محمّد رضا شيباني سيبقى في لبنان بعدما انتهت الأحد مهلة منحته إياها وزارة الخارجية اللبنانية لمغادرة البلاد إثر سحبها الموافقة على اعتماده.

وقال المصدر الذي تحفّظ عن ذكر اسمه إن "السفير لن يغادر لبنان نزولا عند رغبة رئيس (مجلس النواب) نبيه بري وحزب الله" الذي كان دعا السلطات اللبنانية إلى "التراجع الفوري" عن سحب اعتماد شيباني. 

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، الثلاثاء، إبلاغها السفير الإيراني المعيّن حديثا لدى بيروت سحب الموافقة على اعتماده، ومطالبته بالمغادرة في مهلة أقصاها الأحد، في خطوة أعقبت اتهام مسؤولين لبنانيين الحرس الثوري الإيراني بإدارة عمليات حزب الله في الحرب مع إسرائيل.
 
