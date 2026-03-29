بعد انتهاء مهلة "الخارجية".. السفير الإيراني لن يغادر بيروت

أفاد مصدر إيراني لوكالة "فرانس برس" بأن السفير المعيّن محمّد رضا شيباني سيبقى في بعدما انتهت الأحد مهلة منحته إياها لمغادرة البلاد إثر سحبها الموافقة على اعتماده.وقال المصدر الذي تحفّظ عن ذكر اسمه إن "السفير لن يغادر لبنان نزولا عند رغبة رئيس (مجلس النواب) وحزب الله" الذي كان دعا السلطات اللبنانية إلى "التراجع الفوري" عن سحب اعتماد شيباني.وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، الثلاثاء، إبلاغها السفير الإيراني المعيّن حديثا لدى سحب الموافقة على اعتماده، ومطالبته بالمغادرة في مهلة أقصاها الأحد، في خطوة أعقبت اتهام مسؤولين لبنانيين الحرس الثوري الإيراني بإدارة عمليات في الحرب مع .