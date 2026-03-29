تصعيد في الجنوب.. غارات جوية وقصف مدفعي مكثف

شنّ الجيش سلسلة غارات جوية وقصفًا مدفعيًا مكثفًا على مناطق ، مستهدِفًا عدّة بلدات ومواقع استراتيجية.



ففي الجنوب، طال القصف المدفعي بلدات زبدين (الجبل الأحمر)، ، ، شقرا، برعشيت، مجدل سلم، الصوانة، قبريخا، تولين، وكفرا، فيما استُهدفت بلدة ياطر بغارة من مسيّرة انقضاضية.



كما شملت بلدات حاريص، بلاط في قضاء ، وزوطر الشرقية، إضافة إلى غارات جديدة على بلدة بلاط والنبطية، وبلدة الشبريحا بالطريق الترابية.



وفي بلدة عدشيت ، أدى القصف المدفعي على مركز الكتيبة الإندونيسية إلى وقوع إصابتين بين صفوف الكتيبة، بالتزامن مع غارتين جويتين على البلدة وقصف بالفوسفور.



كما استهدفت الغارات عنفًا على أطراف بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية وبلدة قلاويه، فيما طالت غارتان جويتان وقصف مدفعي بلدة تولين في إطار الهجوم المستمر على مناطق جنوب .

