تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
12
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
2
o
بشري
8
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
تصعيد في الجنوب.. غارات جوية وقصف مدفعي مكثف
Lebanon 24
29-03-2026
|
15:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
شنّ الجيش
الإسرائيلي
سلسلة غارات جوية وقصفًا مدفعيًا مكثفًا على مناطق
جنوب لبنان
، مستهدِفًا عدّة بلدات ومواقع استراتيجية.
ففي الجنوب، طال القصف المدفعي بلدات زبدين (الجبل الأحمر)،
خيام
،
كونين
، شقرا، برعشيت، مجدل سلم، الصوانة، قبريخا، تولين،
الخيام
وكفرا، فيما استُهدفت بلدة ياطر بغارة من مسيّرة انقضاضية.
كما شملت
الغارات
بلدات حاريص، بلاط في قضاء
مرجعيون
، وزوطر الشرقية، إضافة إلى غارات جديدة على بلدة بلاط والنبطية، وبلدة الشبريحا بالطريق الترابية.
وفي بلدة عدشيت
القصير
، أدى القصف المدفعي على مركز الكتيبة الإندونيسية إلى وقوع إصابتين بين صفوف الكتيبة، بالتزامن مع غارتين جويتين على البلدة وقصف بالفوسفور.
كما استهدفت الغارات عنفًا على أطراف بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية وبلدة قلاويه، فيما طالت غارتان جويتان وقصف مدفعي بلدة تولين في إطار الهجوم المستمر على مناطق جنوب
لبنان
.
Advertisement
جنوب لبنان
الإسرائيلي
إسرائيل
مرجعيون
الغارات
الخيام
التزام
القصير
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24