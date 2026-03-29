تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الراعي يزور جمعية "مشاركة ومحبة" لتفقد أوضاع النازحين

Lebanon 24
29-03-2026 | 12:17
A-
A+


الراعي يزور جمعية مشاركة ومحبة لتفقد أوضاع النازحين
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، مبنى جمعية "مشاركة ومحبة" في انطلياس للاطلاع على اوضاع النازحين من بلدات دبل، رميش، عين ابل، القوزح، صور، بعلبك وبيروت، المتواجدين في الجمعية وعددهم يقارب ال ١٠٠ شخص، يرافقه المطرانان حنا علوان والياس نصار وامين سر البطريركية الاب فادي تابت.

كان في استقباله رئيس الجمعية الخوري شربل الدكاش، مدير الجمعية جوزف شقير والأعضاء غريس الهوا، فريد زغيب وايليسار ابو جودة. واستمع الراعي إلى مطالب النازحين واطلع على اوضاعهم.

وفي المناسبة ألقى البطريرك الراعي كلمة قال فيها: "نحن هنا لنؤكد تضامننا معكم ولو كنا  متأخرين لكنكم لم تغيبوا عن بالنا ابدا، نرى هؤلاء الصغار يطالبون بأن تنتهي الحرب وهذه دعوة الجميع، نحن هنا لنصلي كي تنتهي الحرب، نصلي من أجل السلام، لقد وصلتم الى هنا من بلداتكم حيث فقدتم بيوتكم ونشكر الله ان هذا البيت استقبلكم رغم انه لا يمكن ان يكون بديلا عن بيوتكم، فأعز شيء عند الانسان هو بيته، البيت الذي ولد فيه، نحن نشعر بوجعهم وبالكلام الذي يعود الى قلوبكم حيث تتساءلون عن اسباب كل ما حصل."

وتابع: "نقول اليوم، هذه الحرب لا أحد يريدها، لا الشعب ولا الدولة، هي حرب مفروضة علينا للأسف، وكلها قتل وهدم وتهجير، هي تجربة قاسية جدا يصعب على الانسان ان يتحملها، لكن الله يساعدنا لانه لا يريد الحرب ابدا، هو يريد السلام، لا أعرف ماذا استطيع ان اقول لكم لكن الجمرة تكوي محلها، وانتم مكويون بجمرة الحرب والدمار لكننا نحمل لكم كلمة رجاء، الرجاء الذي لا يخيب الرجاء باله الذي يرى ما يجري".

أضاف: "نحن نصلي معكم كل يوم حتى يمس الله الضمائر ويوقف الأيادي المجرمة التي تحمل السلاح وتقتل وتدمر وتخرب، مع كل هذا فإن رجاءنا لا يخيب ولا بد أن يمس الله القلوب وتتوقف اليد المجرمة التي تستعمل السلاح، نحن نشكر الله لأنكم هنا تحت سقف يحميكم وهناك من يؤمن لكم كل ما يلزم لكن لا بديل عن البيت ابدا وهو ما سمعته منكم، في هذه الفترة علينا أن نتحمل وان نحمل هذا الصليب الصعب والثقيل، صليب الحرب والويلات والقتل والدمار والتهجير، وهو ما لا يريده الله، الحرب هي من صنع البشر الكفرة، لكننا نشكر الرب من جديد على وجود مكان تحمون فيه  رؤوسكم وتحصلون على كل احتياجاتكم الضرورية  اضافة الى تعليم أولادكم ويعطيهم  برامج ليس لأنهم باقون هنا لكن لتمرير هذه الفترة".

وقال: "اشكر الأب شربل، اشكر سيدنا المطران وجمعية "مشاركة ومحبة" على كل التضحيات التي يقدمونها بكل حب ومحبة لاخوتنا وأهلنا، أنتم اهلنا صحيح انكم من القوزح ومن دبل ومن عين ابل ورميش لكن من اي مكان كنتم فلا بديل عن قراكم وبيتكم ومجتمعكم، صلاتنا ستكون من أجل تقصير ايام الحرب ليأتي السلام وتعودون الى بيوتكم وبلداتكم، فلا احد يعرف الحنين الذي تحملوه ووجعكم الا انتم، لكن وجعكم كبير، لكننا هنا لنقول لكم اننا متضامنون معكم لكن ان من يأكل العصي ليس كمن يعدها، أنتم تاكلون العصي ونحن نعدها، لكن الرب يبقى معكم وهو يعطيكم القوة ويفتح أمامكم ابواب الخير وعليكم ان تقولوا له "لتكن مشيتك"، فليس مشيئته  الحرب بل السلام وكرامة الانسان، هذا ما يريده الله وهذه مشيئته وليس التهجير وفقدان الأعزاء وجنى العمر والبيوت، الله يريدنا ان نعيش بفرح وطمأنينة وهذه صلاتنا اليوم لإيقاف الحرب ومنع الأيادي المجرمة من العبث، فما هذه المرحلة ان تكبس زرا لتطلق صاروخا وتهدم، هذه ليس مرجلة هذا ضعفا".

وختم: "رغم كل ذلك نشكر ربنا انكم هنا بخير وسلام بعيدين عن الحرب وكل ما عدا ذلك يعوض، اهلا وسهلا بكم واتمنى ان تكون اقامتكم هنا سريعة وتنتهي الحرب وتعودوا الى ارضكم لكن حتى تحقيق ذلك فأنتم بعهدة "مشاركة ومحبة"  وأعتقد انهم لا يقصرون بخدمتكم، نحن متضامنون معكم بوجعهم وبصلاتكم، أنتم لستم متروكين ابدا ،شكرا لكم على هذا اللقاء".
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-03-29
Lebanon24
16:10 | 2026-03-29
Lebanon24
16:00 | 2026-03-29
Lebanon24
15:41 | 2026-03-29
Lebanon24
15:29 | 2026-03-29
Lebanon24
15:15 | 2026-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24