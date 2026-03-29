عبوة تاسفة ومخزن اسلحة.. هذا ما ضبطه الجيش الاسرائيلي امس جنوب لبنان

#عاجل على عناصر من حزب الله حاولوا تفعيل عبوة ناسفة، والعثور على عشرات الصواريخ المضادة للدروع في جنوب



— ادرعي (@AvichayAdraee) March 29, 2026

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان قوات لواء رصدت الليلة الماضية عناصر من حاولوا زرع عبوات ناسفة وإطلاق قذائف هاون نحو القوات الاسرائيلية حيث وفي عملية رصد واستهداف سريعة أطلقت القوات الاسرائيلية النار وقضت عليهم، من دون ان تقع إصابات في صفوف الجيش الاسرائيلي.وأعلن ان القوات الاسرائيلية عثرت في على مستودع وسائل قتالية يحتوي على عشرات الصواريخ المضادة للدروع وقنابل يدوية ومواد متفجرة كانت مخصصة للاستخدام ضد قوات الجيش الاسرائيلي.