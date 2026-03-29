AUB تعلق الأنشطة التعليمية وتفعّل العمل عن بعد بسبب التهديدات

تناول رئيس (AUB) الدكتور فضلو في رسالة إلى أسرة الجامعة التقارير عن تهديدات وُجّهت إلى جامعات أميركية في المنطقة، مؤكدًا الجامعة بسلامة أسرتها واستمرارية عملها ورسالتها الراسخة.



وقال خوري: "أرجو أن تكونوا آمنين في ظلّ هذه الظروف الصعبة. لقد علمنا، كحال الكثيرين منكم، في الصباح الباكر من هذا اليوم بأمر التهديدات الموجّهة ضد الجامعات الأميركية في المنطقة. وقد نظرنا في هذه التقارير عن كثب وجمعنا الحقائق وسط الشائعات العديدة المتداولة في . يرجى الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجامعة لمواكبة المستجدات" .



وأضاف: "لا دليل لدينا في الوقت الحالي على وجود تهديدات مباشرة ضد جامعتنا أو حرميها الجامعيَيْن أو مراكزنا الطبية. في الوقت نفسه، ومن باب الحذر الشديد، سنعتمد العمل عن بعد بشكل كامل يومي الإثنين والثلاثاء، باستثناء الموظفين الأساسيين. وبناءً على ذلك، تُعلَّق الأنشطة التعليمية والامتحانات في الجامعي خلال هذين اليومين. لطالما كانت، وستظلّ، أولويتنا القصوى سلامة أسرتنا والمجتمعات التي نخدمها" .





وسلّط خوري الضوء على قيم الجامعة ورسالتها، مؤكدًا إرثها كمؤسسة تعليمية مستقلة وشاملة.



وقال: "في الوقت الراهن، لا بدّ من ترسيخ ما نمثّله بصفتنا المؤسسية وعلى الصعيد الشخصي. لقد دافعت الجامعة الأميركية في عن التحرّر السلمي والتقدّم للأشخاص الذين نقدّم لهم التعليم والخدمة منذ ما يزيد عن قرن ونصف. على مدى 160 عامًا، كنا مؤسسة شاملة ومستقّلة ومُمكِّنة للتعليم العالي، ترحّب بالناس من كافّة الأديان والانتماءات السياسية والخلفيّات. ومراكزنا الطبية مستمرّة في تقديم العلاج والرعاية للناس دون استثناء. ونبقى اليوم متمسّكين بقوّة بهذه المبادئ كما كنّا دومًا".

كما جدّد خوري موقفه الرافض للعنف، داعيًا إلى حماية والصحية.



اضاف: "وكحال الكثيرين منكم، أمضيت حياتي رافضًا جميع أشكال العنف، مهما كانت الظروف. أؤمن إيمانًا راسخًا بالمبادئ التي يُعدّ المهاتما غاندي أفضل من جسّدها، وهي حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها سلميًا. ويجب أن يكون هذا هو دور ورسالة جميع المؤسسات التعليمية والصحية حول العالم. نناشد بقوة جميع الأطراف، دون استثناء، تحييد هذه المؤسسات في صراعاتها" .





وختم خوري بالتأكيد على التزام الجامعة المستمر برسالتها: "سنبقى ملتزمين، في جميع الظروف والأوقات، بالتدريس والعلاج وخدمة الأشخاص الأقل حظًا. ولن تُثنينا، الأميركية في بيروت، التهديدات أو العنف عن أداء رسالتنا، لا الآن ولا في أي وقت" .

