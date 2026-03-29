تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

AUB تعلق الأنشطة التعليمية وتفعّل العمل عن بعد بسبب التهديدات

Lebanon 24
29-03-2026 | 12:35
A-
A+

facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تناول رئيس الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) الدكتور فضلو خوري في رسالة إلى أسرة الجامعة التقارير عن تهديدات وُجّهت إلى جامعات أميركية في المنطقة، مؤكدًا التزام الجامعة بسلامة أسرتها واستمرارية عملها ورسالتها الراسخة.

وقال خوري: "أرجو أن تكونوا آمنين في ظلّ هذه الظروف الصعبة. لقد علمنا، كحال الكثيرين منكم، في الصباح الباكر من هذا اليوم بأمر التهديدات الموجّهة ضد الجامعات الأميركية في المنطقة. وقد نظرنا في هذه التقارير عن كثب وجمعنا الحقائق وسط الشائعات العديدة المتداولة في وسائل الإعلام. يرجى الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجامعة لمواكبة المستجدات" .

وأضاف: "لا دليل لدينا في الوقت الحالي على وجود تهديدات مباشرة ضد جامعتنا أو حرميها الجامعيَيْن أو مراكزنا الطبية. في الوقت نفسه، ومن باب الحذر الشديد، سنعتمد العمل عن بعد بشكل كامل يومي الإثنين والثلاثاء، باستثناء الموظفين الأساسيين. وبناءً على ذلك، تُعلَّق الأنشطة التعليمية والامتحانات في الحرم الجامعي خلال هذين اليومين. لطالما كانت، وستظلّ، أولويتنا القصوى سلامة أسرتنا والمجتمعات التي نخدمها" .


وسلّط خوري الضوء على قيم الجامعة ورسالتها، مؤكدًا إرثها كمؤسسة تعليمية مستقلة وشاملة.

وقال: "في الوقت الراهن، لا بدّ من ترسيخ ما نمثّله بصفتنا المؤسسية وعلى الصعيد الشخصي. لقد دافعت الجامعة الأميركية في بيروت عن التحرّر السلمي والتقدّم للأشخاص الذين نقدّم لهم التعليم والخدمة منذ ما يزيد عن قرن ونصف. على مدى 160 عامًا، كنا مؤسسة شاملة ومستقّلة ومُمكِّنة للتعليم العالي، ترحّب بالناس من كافّة الأديان والانتماءات السياسية والخلفيّات. ومراكزنا الطبية مستمرّة في تقديم العلاج والرعاية للناس دون استثناء. ونبقى اليوم متمسّكين بقوّة بهذه المبادئ كما كنّا دومًا".
كما جدّد خوري موقفه الرافض للعنف، داعيًا إلى حماية المؤسسات التعليمية والصحية.

اضاف: "وكحال الكثيرين منكم، أمضيت حياتي رافضًا جميع أشكال العنف، مهما كانت الظروف. أؤمن إيمانًا راسخًا بالمبادئ التي يُعدّ المهاتما غاندي أفضل من جسّدها، وهي حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها سلميًا. ويجب أن يكون هذا هو دور ورسالة جميع المؤسسات التعليمية والصحية حول العالم. نناشد بقوة جميع الأطراف، دون استثناء، تحييد هذه المؤسسات في صراعاتها" .


وختم خوري بالتأكيد على التزام الجامعة المستمر برسالتها: "سنبقى ملتزمين، في جميع الظروف والأوقات، بالتدريس والعلاج وخدمة الأشخاص الأقل حظًا. ولن تُثنينا، في الجامعة الأميركية في بيروت، التهديدات أو العنف عن أداء رسالتنا، لا الآن ولا في أي وقت" .
الجامعة الأميركية في بيروت

المؤسسات التعليمية

مؤسسة تعليمية

وسائل الإعلام

رئيس الجامعة

في الجامعة

رنا ❗️

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-03-29
Lebanon24
16:10 | 2026-03-29
Lebanon24
16:00 | 2026-03-29
Lebanon24
15:41 | 2026-03-29
Lebanon24
15:29 | 2026-03-29
Lebanon24
15:15 | 2026-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24