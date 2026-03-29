الرئيس عون يعتبر منع الكاردينال من أداء القداس خرقاً للقانون الدولي والإنساني

أجرى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً بمطران اللاتين في المطران سيزار أسايان، وأبلغه إدانة لبنان، رئيساً وشعباً، لإقدام السلطات على منع بطريرك اللاتين في بييرباتيستا بيتسابالا (Pierbattista Pizzaballa) من الوصول إلى لإقامة قداس أحد الشعانين، معتبراً أنّ هذا الإجراء يشكّل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

