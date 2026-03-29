التقرير اليومي لوحدة ادارة مخاطر الكوارث: 1238 شهيدا و136147 نازحا

أعلنت وحدة في رئاسة في تقريرها اليومي، ما يلي:



- مراكز الإيواء التي تمّ فتحها: 663.





- العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء: 136,147.





- العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء: 35,170.





- الأعمال العدائيّة: 4,401.



- الخسائر البشريّة / الإصابات (التعداد اليومي):



: 49



الجرحى: 116



- الخسائر البشريّة / الإصابات (التعداد التراكمي):



الشهداء: 1,238



الجرحى: 3,543

